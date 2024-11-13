الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات ضد مستودع أسلحة في سوريا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، اليوم الأربعاء، أنها نفذت ضربات ضد مستودع أسلحة في سوريا بزعم ارتباطه بجماعات مدعومة من إيران.



وقالت "سنتاكوم" في بيان لها: "قوات القيادة المركزية الأمريكية تضرب أهدافًا إيرانية في سوريا ردًّا على الهجمات على أفراد أمريكيين في 12 نوفمبر. حيث تم شن ضربات ضد منشأة لتخزين الأسلحة ومقر لوجستي لجماعة مدعومة من إيران. جاءت هذه الضربات ردًّا على هجوم صاروخي على أفراد أمريكيين في قاعدة الشدادي".

وأضاف البيان: "لم يلحق أي ضرر بالمنشآت الأمريكية ولم تقع إصابات بين القوات الأمريكية أو القوات الشريكة خلال الهجوم".



وتابع البيان: "ستؤدي هذه الضربات إلى إضعاف قدرة الجماعات المدعومة من إيران على التخطيط وشن هجمات مستقبلية على القوات الأمريكية وقوات التحالف الموجودة في المنطقة".



وتعتبر قاعدة "الشدادي" من أكبر القواعد الأمريكية اللاشرعية شرقي سوريا التي يدير منها ضباطه وجنوده أعمال تجارة وتصدير النفط المنهوب إلى دول الجوار.

وتأتي الضربات الجديدة، بعد أن نفذت القيادة الوسطى الأمريكية الاثنين الماضي، ضربات على 9 أهداف في سوريا مرتبطة بجماعات موالية لإيران.

وقالت القيادة الوسطى التابعة لوزارة الدفاع "البنتاجون" في بيان إن الضربات استهدفت موقعين، ردا على عدة هجمات على جنود أمريكيين في سوريا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأضاف البيان أنّ الضربات "ستحد من قدرة الجماعات المدعومة إيرانيا على شن هجمات ضد قواتنا وقوات التحالف" وفق تعبيره.