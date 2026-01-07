الأربعاء 07 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظة القاهرة تنهي أعمال تطوير نفق المدارس بالطريق الدائري

نفق المشاة
نفق المشاة
18 حجم الخط

أكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن مديرية الطرق والنقل بالمحافظة أنهت أعمال تطوير ورفع كفاءة نفق المدارس للمشاة الموجود أسفل الطريق الدائري لتوفير ممر آمن للمشاة، ولتجنب مخاطر عبور الطريق الدائري السريع.

محافظ القاهرة يوجه بالتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية

محافظ القاهرة يتفقد أعمال ترميم سور مجرى العيون

والنفق الذى تم افتتاحه في 2014 لتسهيل عبور المشاة، خاصة الطلاب، شهد عمليات تطوير وغلق مؤقت لأعمال صيانة أو إزالة أبراج كهرباء، حتى قامت مديرية الطرق بالمحافظة برفع كفاءته واعادة فتحه للمواطنين.

والنفق الذى يبلغ طوله ٧٥ مترًا يقع أسفل الطريق الدائري، بالقرب من كارفور المعادي ومجمع المدارس، ويوفر عبورًا آمنًا للمواطنين فى هذه المنطقة الحيوية، ويُعتبر جزءًا من حلول البنية التحتية للمرور في القاهرة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة تواصل تطوير الأنفاق وصيانتها ضمن خطة شاملة تنفذها مديرية الطرق والنقل، وتشمل نفق شبرا الذي سيتم افتتاحه قريبا، ونفق أبو حشيش، والثورة، والعروبة، فضلًا عن أعمال الصيانة والتطوير التى قامت بها مديرية الطرق والنقل بكوبري أحمد سعيد، وكوبري الأزهر لرفع كفاءتهما وتيسير حركة المرور في إطار خطة شاملة تقوم بها مديرية الطرق والنقل لتطوير كباري القاهرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إبراهيم صابر محافظ القاهرة مديرية الطرق والنقل الطريق الدائري د إبراهيم صابر محافظ القاهرة كارفور المعادي مديرية الطرق

مواد متعلقة

وكيل وزارة الطرق بالشرقية يكشف أسباب هبوط كوبري الصاغة (صور)

محافظ القاهرة: إزالة الأكشاك المخالفة لإعادة الانضباط لشوارع العاصمة

محافظ القاهرة: 100 ألف جنيه غرامة إلقاء مخلفات البناء في الشارع
ads

الأكثر قراءة

قرارات جمهورية حاسمة خلال ساعات، تعرف عليها

لنشر السلام والمحبة بين المسلمين والمسيحيين، 13 زيارة رئاسية للكنيسة القبطية من 2015 حتى 2026

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 7 يناير 2026

ضبط 8 أطنان دقيق مدعم و4 ملايين جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

موعد مباراة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي أمم أفريقيا

ارتفاع ملحوظ في القاهرة وأسوان تسجل 30، درجات الحرارة اليوم بمحافظات مصر

القافلة 111، الهلال الأحمر يمد غزة بـ 6 آلاف طن مساعدات إنسانية وملابس شتوية

إلغاء 140 رحلة جوية في باريس بسبب تساقط الثلوج

خدمات

المزيد

سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

سعر الريال القطري أمام الجنيه في المركزي المصري اليوم الأربعاء

ارتفاع سعر الجنيه الذهب في بداية تعاملات اليوم

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حقيقة رحلة الإسراء والمعراج والرد على من أنكرها

تفسير حلم الفرح في المنام وعلاقته بكسب الكثير من الأموال

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 7 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية