محافظة القاهرة تنهي أعمال تطوير نفق المدارس بالطريق الدائري

أكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن مديرية الطرق والنقل بالمحافظة أنهت أعمال تطوير ورفع كفاءة نفق المدارس للمشاة الموجود أسفل الطريق الدائري لتوفير ممر آمن للمشاة، ولتجنب مخاطر عبور الطريق الدائري السريع.

والنفق الذى تم افتتاحه في 2014 لتسهيل عبور المشاة، خاصة الطلاب، شهد عمليات تطوير وغلق مؤقت لأعمال صيانة أو إزالة أبراج كهرباء، حتى قامت مديرية الطرق بالمحافظة برفع كفاءته واعادة فتحه للمواطنين.

والنفق الذى يبلغ طوله ٧٥ مترًا يقع أسفل الطريق الدائري، بالقرب من كارفور المعادي ومجمع المدارس، ويوفر عبورًا آمنًا للمواطنين فى هذه المنطقة الحيوية، ويُعتبر جزءًا من حلول البنية التحتية للمرور في القاهرة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة تواصل تطوير الأنفاق وصيانتها ضمن خطة شاملة تنفذها مديرية الطرق والنقل، وتشمل نفق شبرا الذي سيتم افتتاحه قريبا، ونفق أبو حشيش، والثورة، والعروبة، فضلًا عن أعمال الصيانة والتطوير التى قامت بها مديرية الطرق والنقل بكوبري أحمد سعيد، وكوبري الأزهر لرفع كفاءتهما وتيسير حركة المرور في إطار خطة شاملة تقوم بها مديرية الطرق والنقل لتطوير كباري القاهرة.

