محافظ القاهرة: 100 ألف جنيه غرامة إلقاء مخلفات البناء في الشارع

18 حجم الخط

شهد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة لمتابعة أعمال الهيئة، وبحث سبل تطويرها.

وأكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، تقديره لكافة العاملين بالهيئة؛ عمالا، ومهندسين، ومجلس إدارة، ورئيس الهيئة؛ لعملهم بكل إخلاص، وأمانة في كافة الظروف والأوقات، مشيرًا إلى أن الهيئة تمثل يد المحافظة الرئيسية في إظهار الوجه الحضاري للعاصمة خاصة في ظل المشروعات الكبرى الجارية على أرضها.

إجراءات مشددة للقضاء على ظاهرة إلقاء الردش ومخلفات البناء في شوارع القاهرة

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة اتخذت عدة إجراءات للقضاء على ظاهرة إلقاء الردش ومخلفات البناء في شوارع القاهرة ومحاورها الرئيسية، مؤكدًا ضرورة إلقاء الردش ومخلفات البناء في المقلب الرسمى الذي خصصته المحافظة لذلك بجوار الطريق الدائرى الأوسطى بالتعاون مع الشركة الوطنية للطرق، مع فرض عقوبات مشدد على المخالفين، وزيادة الغرامات على السيارات التي يتم القبض عليها، ويتم التحفظ عليها بجراحات الهيئة لحين الإفراج عنها، حيث وافق مجلس إدارة الهيئة على فرض غرامة ٢٥ ألف جنيه للسيارة حتى ٢ طن، و٥٠ ألف جنيه للسيارة من ٢ طن حتى ٥ أطنان، و٧٥ ألف جنيه للسيارة من ٥ أطنان حتى ١٠ أطنان، و١٠٠ ألف جنيه للسيارة أكثر من ١٠ أطنان، أو خلاطة الخرسانة أو أي معدة، مع تحميل مصاريف الأرضية على صاحب السيارة بواقع أرضية يومية.

وطالب محافظ القاهرة بوضع خطة عاجلة لرفع كفاءة المحاور الجديدة التى أقامتها الدولة ومنع إلقاء الردش بها، مشيرًا إلى أنه لن يتم السماح للمخالفين بتشويه هذا الوجه الحضاري لشبكة الطرق والمحاور التى قامت الدولة بصرف مبالغ ضخمة من أجل انشائها لرفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

وطالب محافظ القاهرة بالعمل على زيادة التشجير، والمسطحات الخضراء بأحياء العاصمة، مع اختيار أشجار كثيفة الخضرة قليلة استهلاك المياه، كما شدد على رفع كفاءة كافة أعمدة الإنارة الجمالية فى القاهرة خاصة بمنطقة الكورنيش ووسط المدينة.

كما طالب محافظ القاهرة برفع كفاءة ما يقارب ٢٥٠ إشارة مرور بالقاهرة لتحقيق السيولة المرورية بالعاصمة.

وتم خلال الاجتماع اعتماد الحساب الختامي للهيئة للعام المالي ٢٠٢٤-٢٠٢٥، كما ناقش الاجتماع مشروع موازنة الهيئة للعام المالى ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦، والإطار الموازني لثلاثة أعوام قادمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.