محافظ القاهرة يوجه بالتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية

قام الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بجولة تفقدية بالمنطقة الجنوبية، وذلك في إطار جولاته الدورية المفاجئة على الأحياء.

وأثناء مرور محافظ القاهرة بحى المقطم تلاحظ وجود مخالفات بناء بدون ترخيص بالعقار ٥ مساكن الإسكان والتعمير، مدخل عبد المجيد محمود من شارع ٩ لتحويل شقة سكنية لمحلات تجارية.

وعلى الفور أصدر محافظ القاهرة تعليماته بإيقاف الأعمال المخالفة وتحويل القائمين عليها للنيابة العامة.

وأكد محافظ القاهرة أن أى محاولة للبناء المخالف ستقابل بمنتهى الحزم وستعرض صاحبها لإجراء قانونى حاسم ورادع.

التعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون، والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية، وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها، مؤكدًا على أنه سيتم محاسبة المقصرين في القيام بأعمال المتابعة على الفور.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه يتابع ملف مخالفات البناء علي مدار الساعة، وتقوم المحافظة بتلقي شكاوي المواطنين في هذا الشأن والتعامل معها أولا بأول.

وأضاف محافظ القاهرة بأنه يمكن للمواطنين الإبلاغ عن أي محاولة للبناء المخالف على رقمى الخط الساخن لغرفة العمليات المركزية لمحافظة القاهرة ١٥٤٩٦، و١١٤على مدار ٢٤ ساعة.

