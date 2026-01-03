السبت 03 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظ القاهرة يتفقد أعمال ترميم سور مجرى العيون

جولة المحافظ، فيتو
جولة المحافظ، فيتو
18 حجم الخط

أجرى د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة جولة تفقدية لأعمال الترميم الجارية بسور مجرى العيون والمنطقة المحيطة به، وميدان السيدة عائشة، ومحور صلاح سالم البديل، لمتابعة الجهود الجارية لرفع كفاءة المنطقة، ضمن خطة إعادة تطوير منطقة السيدة عائشة في إطار أعمال تطوير القاهرة التاريخية.

محافظ القاهرة يفتتح معرضا للحرف التراثية بالفسطاط

محافظ القاهرة: افتتاح معرض للسلع الغذائية بأسعار مخفضة بالسبتية غدا

أعمال ترميم سور مجرى العيون

وأكد محافظ القاهرة أن الأعمال الجارية تهدف إلى تحويل منطقة السيدة عائشة إلى منطقة سياحية تربط بين مجمع الأديان، وسور مجرى العيون، ومنطقة مساجد آل البيت، بالإضافة إلى قربها من منطقة تلال الفسطاط.

 

 

 

رافق محافظ القاهرة فى جولته م. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية وعدد من قيادات المحافظة.

وكان قد افتتح د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة معرضًا للحرف التراثية واليدوية بسوق الفسطاط بحى مصر القديمة، والذى تنظمه المحافظة بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية السياحية بوزارة الإسكان لمدة ثلاثة أيام.

وأكد محافظ القاهرة أن المعرض يأتي في إطار جهود الدولة للتعريف بمسار العائلة المقدسة، خاصة مع انضمام مدينة القاهرة إلى شبكة المدن الإبداعية لليونسكو في مجالي الحرف التراثية والفنون الشعبية، مشيرًا إلى أهمية إقامة المعرض في منطقة مصر القديمة باعتبارها إحدى نقاط مشروع مسار العائلة المقدسة بالقاهرة، والتي تضم ٤ نقاط هم شجرة مريم بالمطرية، ومنطقة زويلة، والمعادى، ومصر القديمة.

وأضاف محافظ القاهرة أن المعرض يهدف إلى التمكين الاقتصادي للحرفيين وصون الحرف التقليدية ونقلها للأجيال القادمة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، ومعايير التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الحرف اليدوية تعد أحد مجالات التراث الثقافي غير المادي وفقًا لاتفاقية اليونسكو لعام 2003، كما أن دعم الحرفيين يسهم في الحفاظ على الهوية الثقافية وخلق فرص عمل للشباب والأسر المنتجة.

وأشاد محافظ  القاهرة بالتفاعل الكبير من الزوار مؤكّدًا أن المحافظة ستواصل تنظيم فعاليات دورية للحرف التراثية في مختلف أنحاء القاهرة لتعزيز السياحة الثقافية وتشجيع الشباب على تعلم الحرف اليدوية، والحفاظ على التراث الوطنى.

ويضم المعرض أكثر من ٤٠ عارضًا من الحرفيين، والجمعيات الأهلية، وأعمال ذوي الهمم ويشارك فيه عارضين من ٤ محافظات تشارك فى مسار العائلة المقدسة هى الدقهلية، وأسيوط، والشرقية والقليوبية، ويشمل المعرض مجموعة متنوعة من الحرف التقليدية مثل الأخشاب والنحاس، والمكرمية، والجلود، والإكسسوارات، والديكوباج، والسجاد اليدوي والخوص، والفخار، وتستهدف فعاليات المعرض جذب الزوار المحليين والسياح الأجانب على حد سواء لتعريفهم بالتراث المصري الأصيل وتشجيع السياحة الثقافية المستدامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إبراهيم صابر محافظ القاهرة أعمال تطوير القاهرة التاريخية القاهرة التاريخية تطوير القاهرة التاريخية د إبراهيم صابر محافظ القاهرة منطقة السيدة عائشة سور مجرى العيون

مواد متعلقة

5 آلاف جنيه غرامة، قرار حاسم من محافظ القاهرة بشأن نظافة المحلات

محافظ القاهرة يفتتح معرضا للسلع الغذائية بجامعة العاصمة

الأكثر قراءة

اليومية بـ 300 جنيه، "فيتو" ترصد يومًا في حياة جامعي الفراولة بحقول القنطرة غرب الإسماعيلية (فيديو وصور)

الهبرد يقفز 10 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت في بورصة الدواجن

كأس الأمم الإفريقية، موعد مباراة السنغال والسودان بدور الـ 16 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات الزمالك القادمة في يناير 2026، خريطة طريق «الأبيض» في شهر الحسم

انتخابات النواب، غرفة عمليات حماة الوطن تستأنف متابعة التصويت بجولة الإعادة في الدوائر الملغاة

نائبة الرئيس الفنزويلي تعلن سقوط قتلى في الهجوم الأمريكي

الإمام الغزالي من العالم الآخر: لم أكن يومًا عدوًّا للعقل.. ولا بلوغ لليقين من غيره.. "العقاد" عن أطروحة الخشت" بـ"السوربون": نقل كلامه عن "الجابري"

بعد واقعة يوسف محمد، الحكاية الكاملة لغرق جون ماجد في حمام سباحة تصيب النشطاء بالصدمة

خدمات

المزيد

16 ألف جنيه لطن الصاج، أسعار الخردة في مصر اليوم السبت 3- 1- 2026

قفزة في البلدي والبيضاء، ارتفاع سعر الفراخ اليوم السبت 3 يناير 2026

سعر الخضار اليوم، انخفاض الليمون والفاصوليا والبطاطس والطماطم تسجل 10 جنيهات

سعر السمك اليوم السبت، البلطي الأسواني يسجل 80 جنيها وارتفاع كبير في الجمبري

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحد الأشهر الحرم، دار الإفتاء تعدد فضائل شهر رجب في الإسلام

من فاتته صلاة في السفر؛ كيف يقضيها بعد عودته؟ الأزهر للفتوى يرد

تفسير حلم موت الصديق في المنام وعلاقته ببداية فترة من الراحة والاستقرار

المزيد
الجريدة الرسمية
ads