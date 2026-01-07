قناة مفتوحة تنقل مباريات مصر في كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد

18 حجم الخط

كرة اليد، حصلت قنوات أون سبورت على حقوق إذاعة مباريات منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد رجال، المقرر لها خلال الفترة من 21 وحتى 31 يناير الجاري برواندا.

ويستعد المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني تشافي باسكوال، للمشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني 3 مباريات في الدور الأول (دور المجموعات) موعدها كالتالي:

جدول مباريات منتخب مصر

مصر × الجابون - 21 يناير

مصر × أنجولا - 22 يناير

مصر × أوغندا - 24 يناير

ويتولى خالد فتحي رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة اليد مهمة رئاسة بعثة المنتخب الوطني خلال مشاركته في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتضم قائمة المنتخب الوطني في معسكر إسبانيا 20 لاعبا وهم:

قائمة منتخب مصر لكرة اليد

وضمت قائمة منتخب مصر لكرة اليد كل من:

حراسة المرمى:

محمد علي - عصام الطيار - عبد الرحمن حميد

جناح أيسر:

أحمد هشام سيسا - محمد مؤمن صفا

ظهير أيسر:

علي زين - أحمد هشام دودو - نبيل شريف - هشام صلاح

جناح أيمن:

كريم يسري - محمد عماد أوكا

ظهير أيمن:

يحيى خالد - مهاب سعيد - محسن رمضان

صانع لعب:

يحيى الدرع - سيف الدرع

لاعب دائرة:

إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف - محمود عبد العزيز

كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد

ويخوض المنتخب الوطني لكرة اليد حاليا استعدادات قوية من أجل المشاركة في كأس الأمم الأفريقية، وذلك تحت قيادة المدير الفني الإسباني تشافي باسكوال.

