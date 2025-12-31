جدول مباريات منتخب كرة اليد في البطولة الأفريقية

18 حجم الخط

كرة اليد، أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، جدول مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 21 وحتى 31 يناير المقبل برواندا.

جدول مباريات منتخب مصر

وجاء جدول مباريات منتخب مصر كالتالي:

مصر × الجابون - 21 يناير

مصر × أنجولا - 22 يناير

مصر × أوغندا - 24 يناير

يتولى خالد فتحي رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة اليد مهمة رئاسة بعثة المنتخب الوطني خلال مشاركته في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر لها يناير المقبل في رواندا.

ويستعد المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، خلال الفترة من 21 وحتى 31 يناير المقبل برواندا.

منتخب مصر يعسكر في إسبانيا

وتتوجه بعثة المنتخب الوطني لكرة اليد رجال بقيادة المدير الفني الإسباني تشافي باسكوال، إلى إسبانيا غدا الخميس، للدخول في معسكر مغلق ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتضم قائمة المنتخب الوطني في معسكر إسبانيا 20 لاعبا وهم:

قائمة منتخب مصر لكرة اليد

وضمت قائمة منتخب مصر لكرة اليد كل من:

حراسة المرمى:

محمد علي - عصام الطيار - عبد الرحمن حميد

جناح أيسر:

أحمد هشام سيسا - محمد مؤمن صفا

ظهير أيسر:

علي زين - أحمد هشام دودو - نبيل شريف - هشام صلاح

جناح أيمن:

أكريم يسري - محمد عماد أوكا

ظهير أيمن:

يحيى خالد - مهاب سعيد - محسن رمضان

صانع لعب:

يحيى الدرع - سيف الدرع

لاعب دائرة:

إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف - محمود عبد العزيز

كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد

ويستعد المنتخب الوطني الأول لكرة اليد رجال، للمشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2026، والمقرر لها خلال الفترة من 21 وحتى 31 يناير المقبل.

ويخوض المنتخب الوطني لكرة اليد حاليا استعدادات قوية من أجل المشاركة في كأس الأمم الأفريقية، وذلك تحت قيادة المدير الفني الإسباني تشافي باسكوال.

