محافظ شمال سيناء يعتمد الحيز العمراني والمخطط الاستراتيجي العام لمدينة العريش

 اعتمد اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، الحيز العمراني الجديد لمدينة العريش، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الكاملة والتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

 وأوضح المحافظ أن الموافقة تضمنت زيادة الحيز العمراني لمدينة العريش من 20 ألف فدان إلى 77 ألف فدان، في خطوة مهمة تستهدف دعم خطط التنمية العمرانية، وتوفير مساحات كافية للتوسع المستقبلي، وإقامة المشروعات السكنية والخدمية والتنمية الاقتصادية بما يلبّي احتياجات المواطنين.

وأكد محافظ شمال سيناء أن هذا القرار يأتي في إطار رؤية الدولة للتنمية الشاملة بشمال سيناء، وتحسين جودة الحياة، وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة والحد من البناء العشوائي.

 

محافظ شمال سيناء يجتمع بالجهاز التنفيذي ورؤساء مجالس المدن ويهنئهم بالعام الميلادي الجديد

 واجتمع اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، مع الجهاز التنفيذي للمحافظة ورؤساء مجالس المدن.

وخلال الاجتماع، قدم محافظ شمال سيناء التهنئة للحضور بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، متمنيًا أن يكون عام خير واستقرار وتنمية، ومؤكدًا أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد لخدمة المواطنين وتحقيق تطلعاتهم.

واعظات أوقاف شمال سيناء يواجهن غش الامتحانات بدروس تثقيفية للسيدات

صحة شمال سيناء: طفرة في خدمات تنمية الأسرة وتغطية الوحدات الصحية بنسبة 100%

كما قدّم المحافظ التهنئة بمناسبة تعيين السكرتير العام الجديد والسكرتير العام المساعد الجديد، متمنيًا لهما التوفيق في مهام عملهما، ومؤكدًا أهمية التنسيق والتكامل بين جميع أجهزة المحافظة لخدمة أبناء شمال سيناء.

وشدد محافظ شمال سيناء على ضرورة تكثيف الجهود خلال المرحلة المقبلة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع الالتزام بالانضباط الإداري وسرعة الاستجابة لمطالب وشكاوى الأهالي.

