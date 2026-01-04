واعظات أوقاف شمال سيناء يواجهن غش الامتحانات بدروس تثقيفية للسيدات

18 حجم الخط

نظمت مديرية أوقاف شمال سيناء سلسلة من الندوات العلمية والدروس التثقيفية المخصصة للنساء بالمساجد الكبرى بالمحافظة، تحت عنوان "من غشنا فليس منا.. الغش في الامتحانات نموذجًا"، وذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف لتعزيز القيم الأخلاقية ومواجهة الظواهر السلبية في المجتمع.

دروس تثقيفية للسيدات



​

​تأتي هذه الفعاليات ضمن مبادرة "صحح مفاهيمك"، وتحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبإشراف مباشر من الشيخ محمود مرزوق، مدير مديرية أوقاف شمال سيناء.

و​خلال الدروس العلمية التي قدمتها نخبة من واعظات المديرية، تم تسليط الضوء على الأبعاد الدينية والاجتماعية لظاهرة الغش، مع التركيز على النقاط التالية:

​خيانة الأمانة: اعتبار الغش في الامتحانات تدميرًا لقيمة العلم وإهدارًا لميزان العدالة التعليمية.

​تفسير النبوة: شرح الحديث الشريف "من غشّ فليس منا"، وتوضيح التحذير النبوي الشديد من التلاعب والاحتيال بكافة صوره.

​الآثار المستقبلية: التأكيد على أن الغش يفسد ضمير الطالب ويهيئه لقبول أشكال أخرى من الفساد في حياته العملية مستقبلًا.



​وشددت الواعظات خلال لقاءاتهن مع السيدات على أن مواجهة هذه الظاهرة تبدأ من المنزل، حيث يقع على عاتق الأم الدور الأكبر في غرس قيم الصدق والأمانة في نفوس الأبناء، مؤكدين أن الغش جريمة أخلاقية لا يجوز التساهل معها تحت أي مبرر.

​جدير بالذكر أن هذه الندوات تأتي ضمن خطة دعوية موسعة تنفذها مديرية الأوقافبمحافظة شمال سيناء لمواجهة "التطرف اللاديني" والظواهر السلوكية الدخيلة، بما يضمن الحفاظ على تماسك المجتمع وسلامة بنيانه القيم.

