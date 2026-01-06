الثلاثاء 06 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع طفل غرقًا داخل بئر مياه بالشيخ زويد في شمال سيناء

جثة طفل
جثة طفل
18 حجم الخط

لقي طفل يبلغ من العمر7سنوات مصرعه غرقًا داخل بئر مياه بقرية أبو طويلة، التابعة لمدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، في واقعة مأساوية هزّت الأهالي.


وتلقت الأجهزة المعنية إخطارًا يفيد بسقوط الطفل داخل بئر مياه بالقرية، وعلى الفور جرى انتشال الجثمان ونقله إلى ثلاجة مستشفى الشيخ زويد المركزي، تحت تصرف الجهات المختصة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت الجهات المعنية التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة.

 

الأمن يكشف ملابسات فيديو التعدي على مسن بالشرقية وضبط المتهم

 

وعلي جانب آخر، في وقت سابق كشفت أجهزة الأمن بوزارة الدخلية، ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي بالضرب على رجل مسن بمحافظة الشرقية.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية في هذا الشأن، وباستكمال التحريات أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه مسن مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق.

وبسؤال المسن، أفاد أنه أثناء عودته من صلاة الفجر، فوجئ بقيام جاره، الذي يعاني من اضطراب نفسي، بالتعدي عليه عن طريق دفعه، ما أدى إلى سقوطه أرضًا.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكب الواقعة، وتبين كونه مهتزًا نفسيًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجهات المختصة بمحافظة شمال سيناء محافظة شمال سيناء مدينة الشيخ زويد مستشفي الشيخ زويد

مواد متعلقة

الأمن يكشف ملابسات تجمع أهالى للمطالبة بإعادة الانتخابات البرلمانية بأسوان

ضبط صانع محتوى بالجيزة لنشره ألفاظًا خادشة للحياء عبر مواقع التواصل

الداخلية تكشف ملابسات فيديو تصادم "نصف نقل" محملة بالدقيق بالسيارات على الدائري

الأحوال المدنية بمطروح تصدر 231 بطاقة رقم قومى

ضبط شخص يدير ناديا صحيا بدون ترخيص لممارسة أعمال منافية للآداب بالهرم

الأمن يكشف ملابسات فيديو سيارة "فان" تستعرض بالإسكندرية

القبض على ديلر مخدرات استخدم كلبا لترهيب شخص بالقليوبية

الأمن يكشف ملابسات فيديو التعدي على مسن بالشرقية وضبط المتهم
ads

الأكثر قراءة

تشكيل مباراة ساحل العاج وبوركينا فاسو في كأس الأمم الأفريقية

الجزائر تتأهل إلى ربع نهائي أمم إفريقيا بالفوز على الكونغو بهدف قاتل لـ بولبينة

السيسي يصل إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة لتهنئة البابا والأقباط

بث مباشر، قداس عيد الميلاد المجيد من كاتدرائية ميلاد المسيح

السيسي من كاتدرائية ميلاد المسيح: أدعو المصريين إلى الوحدة وأن يكونوا على قلب رجل واحد.. لن نسمح لأحد بأن يفرق بيننا.. وأى مشكلة تحل ويفضل شعب مصر

فيديو متداول يبرئ حسام حسن بعد شائعات استفزازه جمهور المغرب

قنوات"المتحدة" تنقل قداس عيد الميلاد المجيد من كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة

التعادل السلبي يحسم الشوط الإضافي الأول من مباراة الجزائر والكونغو الديمقراطية

خدمات

المزيد

ارتفاع جديد في أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء ببورصة الدواجن

سعر الألومنيوم عالميا اليوم الثلاثاء

ارتفاع جديد للكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته.. ماذا قدم أموريم مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تنوّع أماكن المال يعفي من حساب زكاة المال القديمة؟،أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما المقصود بالحافظ في قوله تعالى «إن كل نفس لما عليها حافظ»؟

ما حكم الشرع في الحلف المتكرر بالطلاق؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية