مصرع طفل غرقًا داخل بئر مياه بالشيخ زويد في شمال سيناء

لقي طفل يبلغ من العمر7سنوات مصرعه غرقًا داخل بئر مياه بقرية أبو طويلة، التابعة لمدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، في واقعة مأساوية هزّت الأهالي.



وتلقت الأجهزة المعنية إخطارًا يفيد بسقوط الطفل داخل بئر مياه بالقرية، وعلى الفور جرى انتشال الجثمان ونقله إلى ثلاجة مستشفى الشيخ زويد المركزي، تحت تصرف الجهات المختصة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت الجهات المعنية التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة.

الأمن يكشف ملابسات فيديو التعدي على مسن بالشرقية وضبط المتهم

وعلي جانب آخر، في وقت سابق كشفت أجهزة الأمن بوزارة الدخلية، ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي بالضرب على رجل مسن بمحافظة الشرقية.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية في هذا الشأن، وباستكمال التحريات أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه مسن مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق.

وبسؤال المسن، أفاد أنه أثناء عودته من صلاة الفجر، فوجئ بقيام جاره، الذي يعاني من اضطراب نفسي، بالتعدي عليه عن طريق دفعه، ما أدى إلى سقوطه أرضًا.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكب الواقعة، وتبين كونه مهتزًا نفسيًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

