النقل تكشف الموقف التنفيذي لمحطة الأتوبيس الترددي بتقاطع الدائري مع طريق الفيوم (صور)

كشفت وزارة النقل الموقف التنفيذي لمحطة الأتوبيس الترددي المتقاطعة مع طريق الفيوم ونشرت الوزارة تقريرا مصور لحالة المحطة.

ويأتي ذلك في إطار التخطيط الخاص بمشروع الأتوبيس الترددي بحيث تشتمل كل محطاته على مواقف وأماكن انتظار ومناطق تجارية تساهم في تقديم خدمات مميزة لمواطني الأماكن المحيطة بالمحطات ولمرتادي ومستخدمي الأتوبيس الترددي.

واستعرضت النقل محطة الاتوبيس الترددي BRT بتقاطع الطريق الدائري مع طريق الفيوم

حيث يشتمل موقع المحطة على:

١.محطة الاتوبيس الترددي تقاطع الطريق الدائري مع طريق الفيوم

٢.موقف خطوط الصعيد وغرب الدلتا التابع للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى

٣.ساحة إنتظار ملاكي

٤.مباني إداري وخدمية

٥.محطة شحن الاتوبيس الترددي

٦، مواقف ميكروباصات

وزير النقل يتابع التقدم في معدلات تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الأتوبيس الترددي

وفي سياق متصل أجرى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية للصناعية وزير الصناعة والنقل يرافقه عدد من قيادات الوزارة لمتابعة التقدم في معدلات تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الأتوبيس الترددي السريع الممتدة من محطة المشير طنطاوى وحتى تقاطع الفيوم بطول 57 كم بعدد 21 محطة من إجمالي عدد محطات المشروع بالكامل بمراحله الثلاثة والبالغة 48 محطة وذلك بواقع 10محطات سطحية بكوبري مشاه و5 محطات سطحية بنفق مشاة و6 محطات غير نمطية ) وحيث تتضمن محطات المرحلة الثانية من المشروع عدد 3 محطات بمحور المريوطية هي الهرم - الملك فيصل - ترسا وكذلك محطة المتحف المصرى الكبير (إسكندرية الصحراوي).

