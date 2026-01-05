تكريم عامل بالسكة الحديد بعد عثوره على 20 ألف جنيه وردها لصاحبها

18 حجم الخط

كرمت شركة الخدمات المتكاملة التابعة لـ السكة الحديد أحد العمال يدعى صبحى رشدى يوسف، وذلك لأمانته، حيث عثر العامل على مبلغ 20 الف جنيه، وقام بإخطار الشركة وتم تسليم المبلغ لصاحبه

وقام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ومدير عام التأمين ومدير عام الخدمات بتكريم صبحى رشدى يوسف، عامل خدمات، وذلك لأمانته وإخلاصه فى العمل، حيث تم العثور على عدد مبلغ (20 ألف جنيه) وتم تسليمها إلى صاحبها بعد تخاذ الإجراءات القانونية.

ويتقدم اللواء رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشكر للعامل على أمانته وكل عام وجميع العاملين بالشركة بخير وبدوام التوفيق والتقدم.

من ناحية أخرى كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن حزمة متكاملة من الخدمات والتسهيلات الموجهة لكبار السن وذوي الهمم، وذلك انطلاقًا من مسئوليتها نحو تعزيز حقوقهم وتوفير تجربة سفر أكثر ملاءمة، وتنفيذًا لتوجيهات وزارة النقل في هذا الإطار.

أكدت الهيئة سعيها للارتقاء بالخدمات المقدمة سواء داخل المحطات أو على متن القطارات.

تسهيلات متكاملة داخل المحطات

للتخفيف من مشقة الانتظار، قامت الهيئة بتنفيذ عدة إجراءات داخل المحطات الرئيسية تشمل:

تخصيص عدد من الشبابيك الخاصة لحجز وصرف التذاكر لكبار السن وذوي الهمم.

توفير عربات كهربائية وكراسي متحركة لنقلهم مجانًا إلى مكاتب التذاكر وأرصفة المحطات.

وضع مكاتب خدمة العملاء في مداخل المحطات لتقديم الدعم اللازم وإكمال إجراءات الحجز والوصول إلى القطار.

تدريب عدد من العاملين بخدمة العملاء على لغة الإشارة لضمان التواصل الفعال مع الصم والبكم، بالإضافة إلى إصدار دليل إرشادي لموظفي التذاكر ومشرفي القطارات حول آليات التعامل مع هذه الفئة

مقاعد مخصصة ووحدات "تالجو" الفاخرة.

على متن القطارات، حرصت الهيئة على رفع جودة الخدمة من خلال:

تخصيص أربعة مقاعد في كل عربة بالقطارات العادية لذوي الهمم مع وضع إرشادات واضحة.

اعتبار وحدات قطار تالجو الفاخرة إضافة نوعية؛ حيث تم تجهيزها بمواصفات تتيح صعود ونزول الكراسي المتحركة، مع تزويد العربة رقم 6 في كل قطار بـ "رامب" خاص ودورات مياه مهيأة بالكامل.

تخفيض 50% والتزام بالقانون

وتأكيدًا للالتزام بتطبيق القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تمنح الهيئة:

تخفيض 50%: خصم بنسبة 50% على تذاكر السفر في القطارات المكيفة والعادية وقطارات النوم لذوي الهمم ومرافقيهم، شريطة إبراز بطاقة الخدمات المتكاملة.

كما تتيح الهيئة مرونة في الحجز للمسافرين عمومًا؛ حيث يمكن حجز تذاكر القطارات المكيفة قبل موعد السفر بخمسة عشر يومًا عبر منافذ البيع ومكاتب المدينة ووكلاء البيع، بينما تُصرف تذاكر القطارات غير المكيفة قبل السفر بـ 48 ساعة



