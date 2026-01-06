ترامب بعد اعتقال مادورو: لن نتوانى عن استخدام القوة في هذه الحالة

18 حجم الخط

مادورو، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي له اليوم الثلاثاء: إن الجيش الأمريكي هو القوة الوحيدة القادرة على تنفيذ عملية القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو داخل فنزويلا، مشيرًا إلى أن العملية التي جرت كانت “ناجحة ومنظمة بدقة”.

ترامب: لن نتوانى عن استخدام القوة في هذه الحالة

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة لن تتوانى عن استخدام القوة عندما يكون ذلك في مصالح الأمن القومي الأمريكي، مؤكدًا أن العملية تم التخطيط لها منذ أشهر، وأن القوات الأمريكية نفذت المهمة بقوات نخبة وبرمجة محكمة.

ترامب يهاجم الديمقراطيين بسبب مادورو

وتابع الرئيس الأمريكي: إدانة الديمقراطيين لعملية القبض على مادورو نفاق.

وأثارت عملية اعتقال الرئيس الفنزويلي مادورو، جدلًا واسعًا داخل الولايات المتحدة، حيث انتقد عدد من أعضاء الحزب الديمقراطي التحرك العسكري الأمريكي ووصفوه بأنه انتهاك للقانون الدولي وللسيادة الفنزويلية. بعض النواب الديمقراطيين أشاروا إلى ضرورة أن يحظى أي تدخل عسكري بموافقة الكونجرس قبل تنفيذه.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشكيل فريق للإشراف على تدخل الولايات المتحدة في فنزويلا، مستبعدًا أي خطط لإجراء انتخابات في هذه الدولة اللاتينية خلال الثلاثين يوما المقبلة.

وفي مقابلة مع شبكة "إن بي سي"، نفى ترامب أن تكون الولايات المتحدة في حالة حرب مع فنزويلا، قائلا: "لا، لسنا كذلك"، موضحا أن بلاده "في حالة حرب مع تجار المخدرات والجهات التي تقوم بإفراغ سجونها ومصحاتها العقلية لتصدير هؤلاء الأشخاص إلى الولايات المتحدة".

