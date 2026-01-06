الجيش الفنزويلي: مقتل 24 ضابطا خلال اعتقال مادورو

18 حجم الخط

فنزويلا، كشفت صحيفة ميامي هارولد الأمريكية، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن قادة سياسيين وعسكريين في فنزويلا عرضوا على الولايات المتحدة ترتيبات تضمن بقاء النظام الحاكم دون الرئيس نيكولاس مادورو.

وبحسب الصحيفة، فإن هذه الاتصالات جرت في إطار محاولات لاحتواء الأزمة السياسية المتفاقمة وتجنب مزيد من التصعيد الداخلي والدولي.

تفاهمات محتملة مع القيادة الفنزويلية البديلة مقابل ضمانات أمريكية

وأشارت الصحيفة إلى أن المقترح تضمن نقل السلطة إلى قيادة بديلة من داخل النظام مقابل الحصول على ضمانات دولية وأمريكية تتعلق برفع العقوبات وتجنب الملاحقات القضائية. واعتبرت المصادر أن هذه الخطوة تعكس انقسامًا واضحًا داخل أروقة الحكم في فنزويلا، في ظل الضغوط الاقتصادية والسياسية غير المسبوقة.

الجيش الفنزويلي يعلن مقتل 24 ضابطًا

في تطور ميداني لافت، أعلن الجيش الفنزويلي مقتل 24 ضابطًا خلال عملية اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وأكدت المؤسسة العسكرية أن العملية شهدت اشتباكات عنيفة، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف القوات المشاركة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي له أمس الثلاثاء: إن الجيش الأمريكي هو القوة الوحيدة القادرة على تنفيذ عملية القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو داخل فنزويلا، مشيرًا إلى أن العملية التي جرت كانت “ناجحة ومنظمة بدقة”.

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة لن تتوانى عن استخدام القوة عندما يكون ذلك في مصالح الأمن القومي الأمريكي، مؤكدًا أن العملية تم التخطيط لها منذ أشهر، وأن القوات الأمريكية نفذت المهمة بقوات نخبة وبرمجة محكمة.

