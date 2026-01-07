مصطفى محمد لا بد منه، ضياء السيد يقدم روشتة الفوز على كوت ديفور ويوجه نصيحة لحسام حسن

18 حجم الخط

أكد ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، أن وجود مصطفى محمد في خط هجوم المنتخب خلال مواجهة كوت ديفوار يمثل أهمية كبيرة للفراعنة، لما يمتلكه من إمكانيات فنية وبدنية مميزة، إضافة إلى دوره المؤثر في استغلال الكرات الثابتة سواء دفاعيًّا أو هجوميًّا.

منتخب كوت ديفوار يشعر بالرغبة

وقال ضياء السيد، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة ويُذاع على قناة «cbc»، إن منتخب كوت ديفوار يشعر بالرهبة عند مواجهة مصر بأمم إفريقيا 2025، مشيرًا إلى أن الفراعنة اعتادوا تحقيق نتائج إيجابية أمام الأفيال، فضلًا عن الدعم الإعلامي والجماهيري غير المسبوق الذي يحظى به المنتخب خلال الفترة الحالية.

مصطفى محمد، فيتو

ضياء السيد يتوقع تشكيل مصر أمام كوت ديفوار

وتحدث ضياء السيد عن التشكيل المتوقع لـمنتخب مصر، حيث رشح وجود محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه ياسر إبراهيم ورامي ربيعة في قلب الدفاع، مع محمد هاني وأحمد فتوح في الجبهتين اليمنى واليسرى، إلى جانب حمدي فتحي، ومروان عطية، ومهند لاشين أو إمام عاشور في وسط الملعب، مؤكدًا أن إمام عاشور قادر على المشاركة وصناعة الفارق بفضل قدرته على الخروج بالكرة تحت الضغط.

وفي الخط الأمامي، توقع ضياء السيد مشاركة الثلاثي محمد صلاح، وعمر مرموش، ومصطفى محمد.

واختتم مدرب منتخب مصر السابق تصريحاته بتمنيه أن يقوم المدير الفني حسام حسن بتعديل طريقة اللعب، مع ضرورة توظيف حمدي فتحي في وسط الملعب بدلًا من إشراكه في خط الدفاع، لتحقيق التوازن المطلوب أمام منتخب كوت ديفوار.

