بشير التابعي: غلق وسط الملعب مفتاح تفوق منتخب مصر أمام كوت ديفوار

أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أهمية إحكام السيطرة على منطقة وسط الملعب خلال مواجهة منتخب كوت ديفوار، من أجل الحد من سرعات لاعبي منتخب الأفيال وقدراتهم البدنية والفنية الكبيرة.

ضرورة الالتزام التكتيكي من الجميع

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة ويُذاع على قناة «cbc»، إن منتخب مصر مطالب بزيادة الالتزام التكتيكي من جميع اللاعبين، خاصة عناصر الخط الخلفي، مع ضرورة التزام كل لاعب بدوره داخل الملعب، في ظل الإمكانيات العالية التي يتمتع بها لاعبو كوت ديفوار.

لحظة إصابة تريزيجيه، فيتو

وأضاف نجم الزمالك السابق أن غياب كل من محمود حسن تريزيجيه ومحمد حمدي عن صفوف المنتخب في المباراة المقبلة يمثل خسارة مؤثرة، وقد يتسبب في خلل داخل التشكيل، ما يتطلب مضاعفة الجهد والتركيز لتعويض هذه الغيابات.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا

تقام مباراة منتخب مصر المقبلة أمام كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا 2025، يوم السبت المقبل 10 يناير، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب أدرار في مدينة أغادير المغربية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار

تنقل مباراة منتخب مصر ضد كوت ديفوار عبر شبكة بي إن سبورت صاحبة الحق الحصري لبث مباريات كأس أمم أفريقيا 2025، لذا يمكن مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

وسوف يتم بث مباراة مصر وكوت ديفوار عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

مواجهات الدور النهائي في أمم أفريقيا 2025

وتحددت رسميا جميع مواجهات الدور ربع النهائي في بطولة أمم أفريقيا 2025 بالمغرب كالتالي:

مالي ضد السنغال - الجمعة 9 يناير - الساعة 6 مساء

الكاميرون ضد المغرب - الجمعة 9 يناير - الساعة 9 مساء

الجزائر ضد نيجيريا - السبت 10 يناير - الساعة 6 مساء

مصر ضد كوت ديفوار - السبت 10 يناير - الساعة 9 مساء

