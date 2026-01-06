ويتكوف: قريبون من إنهاء الحرب في أوكرانيا 

18 حجم الخط

قال ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: نحن قريبون من إنهاء الحرب في أوكرانيا.



ويتكوف: نحن قريبون من إنهاء الحرب في أوكرانيا

وأضاف ويتكوف: الرئيس ترامب يعمل على إنهاء الحرب في أوكرانيا وسننتهي قريبا من مسألة الترتيبات الأمنية من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وفي السياق ذاته وقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، على إعلان نوايا بشأن نشر قوة متعددة الجنسيات في أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار.

توقيع إعلان نوايا بين فرنسا وبريطانيا وأوكرانيا لنشر قوات متعددة الجنسيات بكييف

ومن جانبه قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: إن اجتماع باريس أقر "إعلان باريس" بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء أفادت وكالة "بلومبيرج" في تقرير لها بأن حلفاء كييف الأوروبيين ينوون إشراك روسيا في المحادثات المتعلقة بالضمانات الأمنية لأوكرانيا، بعد التنسيق الكامل مع الولايات المتحدة.

بلومبيرج: أوروبا تخطط لإشراك موسكو في مفاوضات الضمانات الأمنية لأوكرانيا



ونقلت الوكالة عن مصدر دبلوماسي لم تسمه أن الخطوة الأوروبية ستأتي فقط بعد التوصل إلى توافق نهائي مع واشنطن، بشأن طبيعة وحدود الضمانات الأمنية المقترحة لأوكرانيا.

وأشار مسؤولون أوروبيون إلى أن الجولات الأخيرة من المشاورات مع الجانب الأمريكي شهدت تقدما ملموسا، مؤكدين أن صيغة الضمانات الأمنية المطروحة أصبحت في "مرحلة متقدمة" من النضج.

المفاوضات الأمريكية- الأوكرانية

ويأتي ذلك في أعقاب تصريحات فلاديمير زيلينسكي الذي أكد، عقب لقائه الأخير مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، أن الطرفين توصلا إلى اتفاق كامل بنسبة 100% على الضمانات الأمنية.

وعقب المحادثات الثنائية، أجرى ترامب وزيلينسكي مكالمة هاتفية مشتركة مع عدد من القادة الأوروبيين لبحث التطورات، وكان ترامب قد أعلن قبيل لقائه مع زيلينسكي عن إجرائه اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وصفه بأنه "جيد ومثمر للغاية".

