أوكرانيا وحلفاؤها يقتربون من التوافق على خطة لوقف الحرب

أوكرانيا وحلفاؤها
أوكرانيا وحلفاؤها يقتربون من التوافق على خطة لوقف الحرب
الحرب الروسية الأوكرانية، ذكرت مصادر دبلوماسية لموقع بوليتيكو أن أوكرانيا وحلفاءها باتوا قريبين من التوصل إلى توافق حول خطة شاملة لوقف إطلاق النار. 

وأوضحت المصادر أن هذا التقدم يأتي بعد مشاورات مكثفة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مع الحكومة الأوكرانية، بهدف وضع إطار عمل متكامل لإنهاء الحرب مع روسيا والتقليل من الخسائر البشرية والمدنية.

7 وثائق استراتيجية وخطة سلام من 20 بندًا لوقف الحرب الروسية الأوكرانية

وفق المصادر نفسها، يجري العمل حاليًا على سبع وثائق استراتيجية، من بينها خطة سلام شاملة مكونة من 20 بندًا تهدف إلى معالجة كافة الجوانب العسكرية والسياسية والاقتصادية للنزاع، وتشمل الخطة ترتيبات وقف إطلاق النار بأوكرانبا، آليات المراقبة، واستراتيجيات إعادة الإعمار، مع التركيز على التزام الأطراف كافة بالاتفاقيات المبرمة.

إعداد خطة أوكرانيا بالتعاون بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة

أكدت المصادر أن الخطة أُعدت بشكل مشترك بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لتعكس توجّهًا منسّقًا لدعم أوكرانيا وضمان استمرار الاستقرار في المنطقة. 

ويهدف هذا التعاون إلى ضمان فعالية الخطة ومصداقيتها على الصعيد الدولي، بما يشمل مراقبة تنفيذ البنود الأساسية وحماية حقوق الأطراف المتضررة.

آلية لمراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار في أوكرانيا

تشمل الخطة إنشاء آلية مستقلة لمراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا، بهدف رصد أي انتهاك سريعًا والتعامل معه بشكل فعّال. ولفتت المصادر إلى أن هذه الآلية ستعتمد على فرق مراقبين دوليين، تكنولوجيا متقدمة، وتنسيق مباشر بين الأطراف المعنية لضمان الشفافية والتقليل من المخاطر.

تشدد الخطة على استمرار الدعم العسكري المنهجي للجيش الأوكراني، مع وجود التزامات واضحة من الحلفاء للتدخل أو دعم أوكرانيا في حال قيام موسكو بأي خرق لاتفاق وقف إطلاق النار. وتشمل هذه الالتزامات توفير معدات دفاعية متطورة، تدريب القوات، وتعزيز التعاون الدفاعي عبر اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف طويلة الأمد.

أوضحت المصادر أن تنفيذ هذه الخطة يبقى مشروطًا بتوقيع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك روسيا. وتشير التقديرات إلى أن أي تأخير أو رفض من طرف ما قد يؤدي إلى إعادة جدولة المفاوضات أو تعديل البنود الأساسية لضمان قبول شامل وفعّال من جميع الجهات المعنية.

أوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية روسيا الاتحاد الاوروبي الولايات المتحدة الحكومة الاوكرانية موسكو

