مطرانية بورسعيد: قمص وكاهنان جديدان بالإيبارشية (صور )

أعلنت مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد عن رسامة كاهنين وترقية قمص بإيبارشية بورسعيد.

وكان الأنبا تادرس مطران بورسعيد وضواحيها صلى القداس الإلهي، صباح اليوم، في كنيسة الشهيد مارمينا العجائبي بمنطقة الأمين التابعة لحي المناخ ببورسعيد، وشاركه عدد من الآباء كهنة الإيبارشية.

وأعلن القس أرميا فهمي المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد ان الأنبا تادرس مطران محافظة قد قام عقب صلاة الصلح برسامة الدياكون اسحق دانيال ودعوته قسًا باسم القس سوريال، والدياكون مينا يوحنا باسم القس يُسْطُس كاهنان جديدان للخدمة بالكنيسة ذاتها.

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مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، فيتو

وأضاف القس ارميا فهمى المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس أنه تمت ترقية القس تيموثاوس شاكر إلى درجة القمصية

قمص وكاهنان جديدان بإلايبارشية ببورسعيد، فيتو

وأكد القس أرميا أن الكاهنان الجديدان قد نالا درجة دياكون "شماس كامل" بيد الأنبا تادرس مطران بورسعيد، خلال القداس الإلهي الذي تولى خدمته، صباح اليوم، وسط فرحة شعب الكنيسة وعقب انتهاء القداس ذهب الكاهنان لقضاء فترة الخلوة فى دير القديس الأنبا بيشوى بمنطقة صحراء وادى النطرون التابعة لمحافظة البحيرة.

قمص وكاهنان جديدان بإلايبارشية ببورسعيد، فيتو

قمص وكاهنان جديدان بإلايبارشية ببورسعيد، فيتو

قمص وكاهنان جديدان بإلايبارشية ببورسعيد، فيتو