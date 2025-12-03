"مرسل إلى" يشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان المسرح العربي

18 حجم الخط

يشارك العرض المسرحي "مرسل إلى" التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، في فعاليات مهرجان المسرح العربي، في دورته السادسة عشرة، الذي تنظمه الهيئة العربية للمسرح في الفترة من 10 إلى 16 يناير 2026 بالقاهرة.

عرض مرسل إلى

العرض لفرقة بيت ثقافة السنبلاوين، تأليف طه زغلول، وإخراج محمد فرج، ويناقش مفهوم الحرب والسلام، بتسليط الضوء على الصراع بين دولتي فرنسا وألمانيا، خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية، من منظور جندي فرنسي، يسترجع معاناته وأسباب اندلاع الحربين.

رئيس قصور الثقافة

وأعرب اللواء خالد اللبان عن اعتزازه باختيار العرض ليمثل مصر في مهرجان المسرح العربي، في أول مشاركة لقصور الثقافة ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان، مؤكدا أن هذا الاختيار يجسد المكانة المتقدمة التي باتت تحرزها التجارب المسرحية بالأقاليم. مقدما التهنئة للفرقة والقائمين على النشاط المسرحي بالهيئة.

وأعلنت لجنة اختيار العروض المشاركة في المهرجان، برئاسة الدكتور يوسف عايدابي من دولة السودان، عن مشاركة 15 عرضا مسرحيا من مختلف الدول العربية، للتنافس على جائزة صاحب الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي لأفضل عمل مسرحي عربي.

فريق مسرحية مرسل إلى

"مرسل إلى" من إنتاج الإدارة العامة للمسرح، برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، تمثيل: محمود الحسيني، شموع وائل، طلعت حسين، محمد صبح، عاصم الجوهري، أحمد علاء، طارق المصري، محمد سليمان، محمد هاشم، آية أشرف، ياسمين عبد العزيز، نيرة أشرف، محمد عوض، إسلام عادل، حسين وحيد، چون رؤوف، كيرلس هاني، عمرو رضا، سيد نعمان، محمد الحارث، وعبد الله الحارث.

أشعار محمد أحمد مصطفى، تصميم ديكور وملابس محمد طلعت، تنفيذ ديكور أحمد طلعت، موسيقى وألحان زياد هجرس، ماكياج نوردين بحر، تنفيذ ملابس يويو حجازي، إضاءة عز حلمي، دراما حركية محمد بحيري، مساعدو الإخراج: أشرف الحلو، آدم عماد، محمد الشرقاوي، وطارق الخطيب، ومخرج منفذ محمد سليمان.

وقد حصد العرض جائزة المركز الأول في مهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية في دورته الأخيرة، إلى جانب جائزة أفضل تصميم ديكور في المهرجان القومي للمسرح في دورته الثامنة عشرة.

