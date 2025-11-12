الأربعاء 12 نوفمبر 2025
الفنان محمد عصمت يشارك في مهرجان المسرح العربي

يشارك المخرج محمد عصمت في الدورة السادسة من مهرجان المسرح العربي بعرضه الجديد “مرآة وجرس إنذار”، المأخوذ عن رائعة الكاتب الكبير سعد الله ونوس “الأيام المخمورة”، في تجربة مسرحية تلامس الواقع الإنساني والاجتماعي برؤية درامية حديثة.

يضم فريق عمل العرض العرض دراماتورج أشرف علي، إخراج محمد عصمت، ويضم العرض نخبة من الوجوه الشابة الموهوبة وهم نور محسن في دور الأم، عبد القادر مكسيم عبد المسيح في دور الأب،جني فريد في دور ليلى، عبد الرحمن هريدي في دور عدنان، يوسف عادل في دور سرحان، يوسف نصار في دور حسان، مصطفى صبري (كاردوزو) في دور الحفيد، حسين محمد في دور شامل وآية شاروخان في دور المرآة.

يُذكر أن محمد عصمت قد شغل سابقًا منصب مدير مهرجان المسرح العربي لمدة ثلاث دورات متتالية، هي الدورة الثالثة برئاسة الفنان محمد صبحي، الدورة الرابعة برئاسة الفنان ماجد الكدواني، الدورة الخامسة برئاسة الفنان كريم عبد العزيز وتخرج محمد عصمت من المعهد العالي للفنون المسرحية – قسم التمثيل والإخراج، وتولى رئاسة اتحاد الطلاب بالمعهد لمدة ثلاث سنوات، ما يعكس خبرته الأكاديمية والقيادية في المجال الفني والمسرحي.

العرض يأتي في إطار حرص المخرج محمد عصمت على تقديم رؤى إخراجية جديدة تواكب تطور الحركة المسرحية العربية، مع الحفاظ على روح النصوص الكلاسيكية التي شكّلت وجدان المسرح العربي.

