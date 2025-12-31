الأربعاء 31 ديسمبر 2025
 أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية موسعة في كلية الزراعة بمشتهر، حيث اطلع على العديد من الوحدات الإنتاجية في الكلية، برفقة الدكتور محمود الزعبلاوي عميد الكلية، وعدد من الوكلاء وأعضاء هيئة التدريس.

تفحم جثمانه بالكامل، التحقيق في مصرع شخص في حريق سيارة ملاكي بطريق شبرا–بنها الحر بالقليوبية

باجمالي مليون جنيه، جامعة بنها تسدد المصروفات عن الطلاب غير القادرين

رئيس جامعة بنها يوجه بتطوير الوحدات الإنتاجية وزيادة الإنتاجية الزراعية

 بدأت الجولة بتفقد المساحات المنزرعة بمحصول القمح، التي تقدر بحوالي 35 فدانًا، في إطار دعم خطة الدولة لتوفير السلع الاستراتيجية والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، كما تفقد رئيس الجامعة الصوب الزراعية في الكلية، مؤكدًا على ضرورة استغلال الصوب غير المستغلة لزيادة الإنتاجية الزراعية وتحقيق أقصى استفادة من هذه الموارد.

حصاد السمك البلطي في المزارع بجامعة بنها 

كما شملت الجولة حصاد السمك البلطي في المزارع التابعة للجامعة، حيث وجه الدكتور الجيزاوي بتوسيع إنتاج السمك ليشمل إضافة الجمبري بجانب أسماك البلطي في المزارع المغلقة، بعد النجاح الذي تحقق في المزارع المفتوحة. وأشار إلى أهمية التنوع في الإنتاج الزراعي والحيواني كجزء من استراتيجية الجامعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة

كما تفقد رئيس الجامعة تدريب الطلاب العملي بمزارع الكلية، والذي يهدف إلى تطبيق المعرفة النظرية واكتساب المهارات العملية في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني، بما يخدم الطلاب في تعزيز خبراتهم العملية.
وفي إطار المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، اطلع الدكتور ناصر  الجيزاوي على زراعة أصناف من النخيل مثل البارحي والحياني، التي تتميز بإنتاجية عالية.

وأكد رئيس الجامعة على أن الوحدات والمزارع الإنتاجية في كلية الزراعة وكلية الطب البيطري تلعب دورًا هامًا في تقديم خدمات تعليمية وتدريبية للطلاب، مشددًا على أهمية أن يكون لهذه الوحدات مردود اقتصادي يعود بالنفع على الجامعة والمجتمع المحلي.

كما أشار الدكتور الجيزاوي إلى أنه تم إنشاء منفذ شركة "بداية" لتسويق خدمات جامعة بنها، والذي يهدف إلى بيع المنتجات الغذائية من اللحوم والدواجن والأسماك بأسعار مناسبة لمنسوبي الجامعة والمجتمع المحلي.

وتسعى جامعة بنها من خلال هذه الخطوات إلى زيادة الإنتاج الزراعي والحيواني، تعزيز التدريب العملي للطلاب، وتحقيق مردود اقتصادي من خلال الاستغلال الأمثل للوحدات الإنتاجية المختلفة داخل الكليات، مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.

