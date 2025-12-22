بيت السنارى الأثري يحتفل بالذكرى الثانية لمبادرة "مكاننا" لدعم التراث

18 حجم الخط

يستعد بيت السنارى الأثري بحي السيدة زينب، التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، لاستقبال احتفالية "سنة تانية… مكاننا"، وذلك يوم السبت الموافق 27 ديسمبر الجاري.

تفتح الاحتفالية أبوابها للجمهور مجانا ابتداء من الساعة الثانية والنصف ظهرا وحتى الثامنة مساء، للاحتفاء بمرور عامين على انطلاق مبادرة "مكاننا" التي تهدف إلى تعزيز صلة الشباب والأطفال بالتراث الثقافي.

برنامج احتفالية مكاننا

تتضمن الاحتفالية أجندة حافلة بالأنشطة التفاعلية، تستهل بجولة معرفية داخل أروقة بيت السناري التاريخي، يليها عرض حكي مميز بعنوان "البيت ده بيتي" من تقديم جيهان نبيل، والذي يسلط الضوء على علاقة الإنسان بالمكان وتاريخه.

كما يشهد اليوم تنظيم مجموعة من الورش الحرفية المخصصة للكبار، أبرزها ورشة "الجرجار المطرز" بالتعاون مع "ناسجات النيل"، وورشة "ميني كرج" التي تستعرض حكايات الزخارف النوبية، بالإضافة إلى ورشة خاصة بزخارف الحلي والمقتنيات التراثية.

أنشطة تفاعلية للعائلة ومشاركات أكاديمية في مكاننا

تولي الاحتفالية اهتمام خاص بالطفل والعائلة من خلال ورشة "بيت من قطع"، ولعبة "البحث عن الكنز" الاستكشافية، وماراثون ألعاب "مكاننا" التفاعلي، كما تشهد النسخة الثانية هذا العام تعاون أكاديميا لافت، حيث تشارك 15 طالبة من الفرقة الرابعة بقسم الزخرفة في كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان في تصميم وتنفيذ عدد من الأنشطة الفنية.

وعلى هامش الاحتفالية، يتاح للزوار طوال اليوم تفقد ثلاثة معارض فنية متخصصة هي: معرض "بنات الجزيرة الخضراء"، ومعرض "ناسجات النيل"، ومعرض "رحلة مكاننا" الذي يوثق مسيرة المبادرة وتطورها.

احتفالية مكاننا

تأتي احتفالية "مكاننا" لتعكس رؤية طموحة في تمكين الأجيال الناشئة وتعزيز علاقتهم بالهوية والتراث عبر الفنون والصناعات اليدوية، وتعمل المبادرة في إطار تشاركي يدمج بين التعليم والإبداع والعمل المجتمعي، بهدف فتح مساحات حوارية وتعلّم مشترك بين مختلف الفئات العمرية وإحياء الموروث الثقافي بروح عصرية.

وتختتم الفعاليات بعرض فني تقدمه فرقة "سلام باند"، في أجواء تجمع بين عبق التاريخ وحيوية الإبداع المعاصر.

