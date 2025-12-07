ندوة عن الشيخ طه الفشني في بيت السناري

18 حجم الخط

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، التابع لقطاع التواصل الثقافي، ندوة بعنوان "لقاء مع طه الفشني" إحياءً لذكرى رحيل الشيخ طه الفشني، ويقدمها هيثم أبو زيد، الناقد والباحث في تراث التلاوة والإنشاد، وذلك يوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025.

وتركز الندوة على الاستماع والتحليل من خلال تسليط الضوء على أبرز ملامح الأداء الصوتي للشيخ طه الفشني، أحد أعلام التلاوة والإنشاد الديني في مصر، وتتناول خصوصية صوته وتميز أسلوبه في التلاوات والابتهالات، موضحةً كيف استطاع أن يرسخ حضوره في الإذاعة رغم المنافسة القوية ومعايير الأداء الصارمة.

كما يتوقف اللقاء عند محطات صعود نجم الفشني وتأثيره العميق في تاريخ الإنشاد الديني المصري، من خلال الاستماع إلى مختارات نادرة من تسجيلاته التي تُبرز تفوقه وتميزه.

تأتي هذه الندوة في إطار حرص بيت السناري على الاحتفاء برموز التراث المصري، وتسليط الضوء على أعلام التلاوة والإنشاد الذين تركوا بصمة راسخة في الوجدان المصري والعربي، ودعم الدراسات المتخصصة في علم الاصوات والتراث الروحي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.