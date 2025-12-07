الأحد 07 ديسمبر 2025
ندوة عن الشيخ طه الفشني في بيت السناري

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، التابع لقطاع التواصل الثقافي، ندوة بعنوان "لقاء مع طه الفشني" إحياءً لذكرى رحيل الشيخ طه الفشني، ويقدمها هيثم أبو زيد، الناقد والباحث في تراث التلاوة والإنشاد، وذلك يوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025.

وتركز الندوة على الاستماع والتحليل من خلال تسليط الضوء على أبرز ملامح الأداء الصوتي للشيخ طه الفشني، أحد أعلام التلاوة والإنشاد الديني في مصر، وتتناول خصوصية صوته وتميز أسلوبه في التلاوات والابتهالات، موضحةً كيف استطاع أن يرسخ حضوره في الإذاعة رغم المنافسة القوية ومعايير الأداء الصارمة.

 

كما يتوقف اللقاء عند محطات صعود نجم الفشني وتأثيره العميق في تاريخ الإنشاد الديني المصري، من خلال الاستماع إلى مختارات نادرة من تسجيلاته التي تُبرز تفوقه وتميزه.

تأتي هذه الندوة في إطار حرص بيت السناري على الاحتفاء برموز التراث المصري، وتسليط الضوء على أعلام التلاوة والإنشاد الذين تركوا بصمة راسخة في الوجدان المصري والعربي، ودعم الدراسات المتخصصة في علم الاصوات والتراث الروحي.

