مليار دولار، قيمة الكتالوج الغنائي لـ "ذا ويكند"

أكد موقع billboard، أن المغني ذا ويكند، لم يبع كتالوجه الغنائي مقابل مليار دولار، كما ذكرت عدد من المواقع الفنية.

وأوضح billboard، أن الكتالوج الغنائي لـ “ذا ويكند” قُدّر بمليار دولار أمريكي، وحصل ذا ويكند على قرض بضمان ألبومه بقيمة 250 مليون دولار، ثم قام بتأجيره لشركات استثمارية استحوذت على 25% من حقوق الملكية الفكرية وحقوق النشر، فيما يحتفظ ذا ويكند، وكاش إكس أو، بنسبة 75% من الملكية والسيطرة على الكتالوج الغنائي.

سخرية من "ذا ويكند" بسبب أدائه التمثيلي في فيلم سينمائي

في سياق متصل، تعرض المغني الكندي ذا ويكند، لسخرية كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إصدار فيلمه الجديد "Hurry Up Tomorrow"، في صالات السينما.

وأصبح ذا ويكند مثارا للسخرية، بسبب أدائه التمثيلي، وعدم قدرته على إقناع الجمهور بقدرته على التمثيل، لتغزو مقاطع الفيديو الخاصة بالفيلم على مواقع التواصل، مع عبارات السخرية من المغني، ومطالبته بعدم التمثيل مرة أخرى.

فيلم "Hurry Up Tomorrow"

وكانت شركة (Eagle Films)، والتي يمتلكها، المنتج اللبناني جمال سنان، قد طرحت فيلم "Hurry Up Tomorrow"، للمشاهدة رسميا في صالات السينما، ويدور الفيلم في إطار نفسي اجتماعي موسيقي.

"Hurry Up Tomorrow"، من إخراج تراي إدوارد شالتس، وتأليف تيسفاي وريزا فهيم، ومن بطولة جينا أورتيجا وذا ويكند.

تقييم منخفض لفيلم Hurry Up Tomorrow

وحصل فيلم Hurry Up Tomorrow، على تقييم منخفض على موقع التقييمات الأشهر حول العالم، Rotten Tomatoes، حيث حصد نسبة 17% فقط.

وأصدر المغني الكندي ذا ويكند، ألبومه الجديد، في يناير الماضي، والذي حمل نفس عنوان الفيلم “Hurry Up Tomorrow”.

ونشر "ذا ويكند" بوستر الألبوم الجديد، والذي يظهر فيه بوجه متعرق وملامح تعبر عن شعوره بالألم.

