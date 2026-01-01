حمدا لله على السلامة، معجبة تعانق تامر حسني أثناء حفله بالعاصمة الإدارية

18 حجم الخط

بدأ منذ قليل النجم تامر حسني بالعاصمة الإدارية ضمن احتفالات راس السنة، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وصعدت إحدى المعجبات أثناء أداء الفنان تامر حسني في احتفالات رأس السنة لعناق المغني، ومازح المطرب الجمهور عقب نزول الفتاة من على المسرح أنها تتمنى له السلامة بعد شفائه من وعكته الصحية الاخيرة، فقال: “حمدا لله على السلامة وكده”.

وقام المطرب بأداء عدد من أغانيه المحبوبة والتي لاقت إعجابًا وحبًّا كبيرًا من الجمهور كما افتتح المطرب حفلته بـ"بريك دانس" والتي أثارت حماس معجبيه.

وانضم لتامر على المسرح عدد كبير من الراقصين بالإضافة لفرقته الذين أضافوا طابعًا خاصًا لاحتفالات رأس السنة هذا العام.

تامر حسني في الإستديو لتسجيل أغانٍ جديدة

عاد الفنان تامر حسني ، إلى الاستوديو الخاص به من أجل تسجيل أغانٍ جديدة بعد تعافيه من أزمته الصحية الأخيرة.

وعاد تامر حسني للاستوديو برفقة جلال فهمي ومودي منير لتجهيز الأغاني الجديدة، والمفترض طرحها قريبا على فترات متقاربة.

وأعرب النجم تامر حسني عن سعادته بأول حفل غنائي يحييه أمس الثلاثاء في مدينة أكتوبر بعد أزمته الصحية الأخيرة وإجراء عملية في ألمانيا.

قال تامر حسني من خلال حسابه الشخصي عبر فيس بوك: "بحاول أقوم معاكم، شكرًا على كل مشاعر الحب اللي شوفتها منكم امبارح".

وتألق النجم تامر حسني في أولى حفلاته بعد أزمته الصحية مساء أمس الثلاثاء وسط حضور جماهيري كبير.

وقدم تامر حسني خلال الحفل عددًا كبيرًا من أغانيه الشهيرة التي تفاعل معها علي المسرح، كما أن الجمهور وجه له رسائل دعم بعد شفائه ومن أبرز التعليقات التي جاءت على الحفل “ملك المسرح، سلامات يا تامر، حمدًا لله على السلامة يا تيمو” وغيرهم.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو للنجم تامر حسني، في أول ظهور له بعد عودته إلى مصر مرة أخرى بعد وعكته الصحية الأخيرة، التي أدت إلى سفره لـ ألمانيا وإجراء عملية جراحية دقيقة.

