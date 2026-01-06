الثلاثاء 06 يناير 2026
محافظات

رئيس مياه دمياط يهنئ العاملين الأقباط بعيد الميلاد المجيد

المهندس مجدي عطا
المهندس مجدي عطا الله يكرم نائب رئيس مجلس إدارة الشركة
 قدم المهندس مجدي عطا الله، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، التهنئة لجميع العاملين الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنيا لهم دوام الصحة والسعادة، وللشركة مزيدا من التقدم والنجاح، في لفتة إنسانية تعكس روح المحبة والتعاون بين جميع العاملين.

وأشار المهندس مجدي عطا الله إلى أن الاحتفال بعيد الميلاد المجيد ليس مجرد تقليد، بل هو فرصة لتجديد الروابط الإنسانية وتعزيز روح الفريق الواحد داخل بيئة العمل، مؤكدا أن جميع العاملين يمثلون دعامة أساسية لنجاح الشركة واستمرار خدماتها الحيوية للمواطنين.

 

رئيس مجلس الادارة لشركة مياه الشرب  بدمياط، يقدم  التهنئة لجميع العاملين الاقباط
رئيس مجلس الإدارة لشركة مياه الشرب  بدمياط، يقدم  التهنئة لجميع العاملين الأقباط

باقات الزهور والعيدية رموز للتقدير والامتنان

خلال الاحتفال، قام المهندس بتقديم باقات من الزهور لجميع العاملين تعبيرا عن الامتنان والتقدير للجهود المخلصة التي يبذلونها يوميا في مختلف أقسام الشركة، سواء في تشغيل محطات المياه والصرف الصحي أو في متابعة الصيانة وخدمة المواطنين. 

كما تم تقديم العيدية كهدية رمزية لإضفاء جو من البهجة والسرور على الجميع، في أجواء اتسمت بالود والألفة، وعكست عمق الروابط الإنسانية بين الزملاء.

وأكد المهندس مجدي عطا الله أن شركة مياه دمياط تفخر بجميع ابنائها من العاملين، مشيرا إلى أن روح التعاون والتكاتف بين أفراد الفريق تمثل أساس نجاح الشركة واستمراريتها، وأن الالتزام والانضباط والجهود اليومية هي ما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

أمنيات بالنجاح والإنجاز في العام الجديد

 واختتم المهندس مجدي عطا الله حديثه بالتعبير عن أمله في أن يحمل العام الجديد مزيدا من الإنجازات والنجاحات المشتركة لجميع العاملين، وأن تظل قيم التعاون والتكافل داخل الشركة هي السمة الغالبة لكل مشاريعها المستقبلية، مؤكدا حرص الإدارة على تعزيز بيئة عمل صحية ومليئة بالإيجابية والدعم المتبادل.

