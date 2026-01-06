محافظ قنا يستجيب لمطالب تجار شوادر نجع حمادي ويوجه بجدولة الديون ودراسة تخفيض الإيجارات

18 حجم الخط

وافق الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، على الطلب المقدم من التجار المستأجرين لـمجمع شوادر نجع حمادى الجديد، بشأن جدولة مديونياتهم المستحقة للمحافظة، وعمل دراسة قانونية ومالية شاملة للنظر في إمكانية تخفيض القيمة الإيجارية وإعفاء جزء من المديونية المستحقة على التجار الذين يواجهون صعوبات اقتصادية.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، والنائب نان نصرالله عضو مجلس الشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ولفيف من تجار الخضر والفواكه من المستأجرين لمجمع شوادر نجع حمادى الجديد.

توجيهات جديدة بشأن أصحاب الشوادر بنجع حمادي

في بداية اللقاء استمع محافظ قنا الى مطالب التجار، موجها بعدم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة تجاه المتعسرين في السداد، وايقاف جميع إجراءات الحجز الإداري، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية على التجار، وتوفير بيئة عمل محفزة لهم، بالإضافة الى عمل دراسة اقتصادية لتثمين المحال لتخفيض القيمة الايجارية، وذلك ضمن إطار قانوني يهدف لتنظيم الإيجارات وتحديد القيم بشكل عادل.

كما وجه محافظ قنا، بتخصيص قطعة أرض على امتداد ترعة الضمرانية بنجع حمادي، وادراجها ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧م، بهدف توفير أماكن ملائمة للتجار، وذلك نظرا لقرب المسافة من مدينة نجع حمادي، مما يساهم في تحسين البيئة التجارية وتوفير الوقت والجهد للتجار والمواطنين في نجع حمادي والمناطق المجاورة، ويعزز الأنشطة التجارية.

