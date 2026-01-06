الثلاثاء 06 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ قنا يستجيب لمطالب تجار شوادر نجع حمادي ويوجه بجدولة الديون ودراسة تخفيض الإيجارات

محافظ قنا،فيتو
محافظ قنا،فيتو
18 حجم الخط

وافق الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، على الطلب المقدم من التجار المستأجرين لـمجمع شوادر نجع حمادى الجديد، بشأن جدولة مديونياتهم المستحقة للمحافظة، وعمل دراسة قانونية ومالية شاملة للنظر في إمكانية تخفيض القيمة الإيجارية وإعفاء جزء من المديونية المستحقة على التجار الذين يواجهون صعوبات اقتصادية.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، والنائب نان نصرالله عضو مجلس الشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ولفيف من تجار الخضر والفواكه من المستأجرين لمجمع شوادر نجع حمادى الجديد.

توجيهات جديدة بشأن أصحاب الشوادر بنجع حمادي

في بداية اللقاء استمع محافظ قنا الى مطالب التجار، موجها بعدم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة تجاه المتعسرين في السداد، وايقاف جميع إجراءات الحجز الإداري، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية على التجار، وتوفير بيئة عمل محفزة لهم، بالإضافة الى عمل دراسة اقتصادية لتثمين المحال لتخفيض القيمة الايجارية، وذلك ضمن إطار قانوني يهدف لتنظيم الإيجارات وتحديد القيم بشكل عادل.

كما وجه محافظ قنا، بتخصيص قطعة أرض على امتداد ترعة الضمرانية بنجع حمادي، وادراجها ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧م، بهدف توفير أماكن ملائمة للتجار، وذلك نظرا لقرب المسافة من مدينة نجع حمادي، مما يساهم في تحسين البيئة التجارية وتوفير الوقت والجهد للتجار والمواطنين في نجع حمادي والمناطق المجاورة، ويعزز الأنشطة التجارية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا قنا محافظ قنا مدينة نجع حمادي مشروعات الخطة الاستثمارية مجلس الشيوخ نجع حمادي

مواد متعلقة

رئيس جامعة قنا يناقش حوكمة الوحدات الطبية المتخصصة بالمستشفيات الجامعية

رئيس جامعة قنا يناقش إنشاء موقع إلكتروني

إحالة أوراق عامل للمفتي بتهمة قتل عشيقته في قنا

افتتاح طريق وبوابة الدخول الشرقية الجديدة لجامعة قنا

الأكثر قراءة

ارتفاع جديد للكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

زغلول صيام يكتب: حكاية حواري الذي لم يتم مع محمد صلاح بعد أن سألني سؤالا لم أستطع الرد عليه !!

ارتفاع جديد في أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء ببورصة الدواجن

السيسى يهنئ البابا تواضروس وأقباط مصر بمناسبة عيد الميلاد المجيد

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي بمنتصف حركة تعاملات اليوم

تأجيل محاكمة 22 متهما في خلية الهيكل الإداري للإخوان لـ 18 أبريل

خارج البلاد، موقف مالك مصحة الأمان لعلاج الإدمان بمدينة بنها

سعر الليرة أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي منتصف تعاملات اليوم

خدمات

المزيد

ارتفاع جديد في أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء ببورصة الدواجن

سعر الألومنيوم عالميا اليوم الثلاثاء

ارتفاع جديد للكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته.. ماذا قدم أموريم مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا الوزير في المنام وعلاقته بالوصول إلى مكانة عالية

الجامع الأزهر: الوصية الواجبة أداة فقهية وقانونية تهدف إلى حماية حقوق الأحفاد

الإفتاء: أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن الكريم جائز بشرط

المزيد
الجريدة الرسمية