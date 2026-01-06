الثلاثاء 06 يناير 2026
أخبار مصر

كل 15 دقيقة، مواعيد جديدة لتشغيل القطار الكهربائي بمناسبة أعياد الميلاد

قررت الشركة المشغلة لـ قطار العاصمة تعديل مواعيد تشغيل القطار غدًا الأربعاء بمناسبة أعياد الميلاد، وذلك للتيسير على المواطنين أثناء الاحتفال بالعيد.

وقالت الشركة في بيان: "بمناسبة إجازة عيد الميلاد المجيد تغيير مواعيد رحلات قطار العاصمة فقط يوم الأربعاء 7 يناير ليعمل وفق جدول يوم الجمعة.

وأشارت إلى أن جميع الرحلات من عدلي منصور إلى مدينة الفنون والثقافة كل 15 دقيقة، وأن آخر رحلة من عدلي منصور إلى مدينة الفنون والثقافة الساعة 10:15 مساءً.

كما أوضحت أن آخر رحلة من مدينة الفنون والثقافة إلى عدلي منصور الساعة 10:15 مساءً.

 

ومن ناحية أخرى قدمت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الثلاثاء، قداس عيد الميلاد المجيد، من كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المقرر أن يشارك في احتفالات عيد الميلاد، عدد من أساقفة المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بحضور عدد من الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والمسؤولين التنفيذيين.

 

ترتيبات عيد الميلاد

وأعلن القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الإجراءات التنظيمية وترتيبات صلوات قداس عيد الميلاد المجيد المقرر إقامته في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، مساء اليوم 6 يناير برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.

ومن المقرر توفير دعوة شخصية لكل من قدم بياناته على أن يتسملها من نفس المكان الذي قدم له بياناته، ولن يسمح بدخول أي شخص بدون دعوة بما في ذلك الأطفال الأكبر من خمس سنوات، كما يمكن الذهاب إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالسيارات الخاصة أو الأتوبيسات التي ستوفرها الكنائس التابعين لها، حيث لن توفر الكاتدرائية بالعباسية أي وسائل نقل للمصلين إلى كاتدرائية ميلاد المسيح، فيما سيتم تخصيص أماكن خارج كاتدرائية ميلاد المسيح لوقوف السيارات فيها.

وتفتح أبواب الكاتدرائية في الساعة الخامسة مساء ولا يسمح بالدخول قبل هذا الموعد، ومن الضروري إحضار أصل بطاقة الرقم القومي وأصل دعوة الحضور المختومة، حيث سيبدأ القداس في تمام الساعة السابعة مساء، ويرجى الحضور قبل الموعد بساعة على الأقل.

