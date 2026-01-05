الإثنين 05 يناير 2026
أخبار مصر

بمناسبة عيد الميلاد، تعديل مواعيد تشغيل قطار العاصمة بعد غد

قطار العاصمة
قررت الشركة المشغلة لـ قطار العاصمة تعديل مواعيد تشغيل القطار بعد غد الأربعاء بمناسبة أعياد الميلاد، وذلك للتيسير على المواطنين اثناء الاحتفال بالعيد

وجاء نص إعلان الشركة كما يلى 

بمناسبة إجازة عيد الميلاد المجيد

تغيير مواعيد رحلات قطار العاصمة فقط يوم الأربعاء 7 يناير ليعمل وفقًا لجدول يوم الجمعة.

• جميع الرحلات من عدلي منصور إلى مدينة الفنون والثقافة

كل 15 دقيقة.

• آخر رحلة من عدلي منصور إلى مدينة الفنون والثقافة الساعة 10:15 مساءً.

• آخر رحلة من مدينة الفنون والثقافة إلى عدلي منصور الساعة 10:15 مساءً.

آر ايه تي بي ديف للنقل كايرو تتمنى لكم رحلة سعيدة

 

ومن ناحية أخرى قدمت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد

وزارت وزيرة التضامن الاجتماعي المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، على رأس وفد رفيع المستوى ضم المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي،، هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي.

 

