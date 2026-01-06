فتاة تركية ترقص أمام المصلين في المسجد تثير الغضب، والنشطاء يطالبون بمعاقبتها (فيديو)

18 حجم الخط

رقص في المسجد، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم، يرصد دخول فتاة إلى أحد المساجد، وقيامها بالرقص أمام المتواجدين في المسجد أثناء صلاتهم، الأمر الذي تسبب في حالة من الغضب الشديد بين العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

فتاة ترقص داخل المسجد أمام المصلين

ويظهر الفيديو فتاة تركية وهي تدخل مسجد العزيزية في مدينة قونية التركية، وتقوم بعمل حركات راقصة على أنغام أغنية تركية، ولم يتوقف الأمر عند ذلك، لكن الفتاة وقفت أمام أحد المصليين وهي تؤدي حركاتها الراقصة، على أنغام الأغنية، انتشر بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتسبب في حالة غضب داخل المجتمع التركي، وسرعان ما انتقل هذا الغضب إلى العديد من الدول الإسلامية.

مقطع الفتاة، التي ترقص أمام المصلين في المسجد، أثار استياء وغضب العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعضهم طالب بمعاقبة الفتاة، التي قامت بـ حركات راقصة أمام المصلين في المسجد، فيما تساءل آخرون عن الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وخاصة أن الفتاة ارتكبت هذا الفعل خارج الدول العربية.

علق البلوجر السعودي المشهور إياد الحمود فقال: " مقطع متداول لإمرأة تركية تدخل المساجد وتبدأ بالرقص أمام المصلين دون خوف من أحد. المقطع تسبب بغضب كبير وقد التقط من جامع العزيزية في مدينة قونية. ناقش الكثير من الأتراك سبب فعلها ووصلوا إلى نتيجة عدم جدية القانون في معاقبة من ينتهك حرمات الدين".

فتاة تثير الغضب بالرقص أمام المصلين في المسجد

أما البلوجر التركي توجو برج فقال: " لأننا التزمنا الصمت في وجه عدم الاحترام، فقد وصل الأمر الآن حتى إلى مساجدنا! يا له من عار! لا نتحرك بالقدر الكافي... انظروا، حتى داخل المسجد، لا أحد يقول شيئًا."

فتاة ترقص أمام المصلين في المسجد، فيتو

ورد البلوجر التركي أدبيات كافسي قائلًا: "لأننا لا نمنعهم أو نقف أمامهم بدرجة كافية، لهذا السبب تحدث هذه الأشياء".

وقال البلوجر التركي أوزال يلدرم: " المسجد ليس مكانًا لإثارة الضجيج. هي من الأشخاص الذين يفعلون هذا النوع من الأشياء يريدون ردود فعل مبالغ فيها. لم تحصل على ما كانت تبحث عنه. الرجال تصرفوا كما ينبغي تمامًا".

وعلقت البلوجر ريم أحمد فقالت: "الذي لفت نظري عدم الاكتراث لها من المصلين، فهي تحاول لفت نظرهم لكن لم يعطيها أحد الاهتمام، أعجبوني.. واضح أنها جاءت للبحث عن مشاكل تريد لأحد أن يصدها أو يمنعها، لكي ترفع عليه قضية تعويض"

وكشف البلوجر فهد حمداني عن تكرار مثل هذه المقاطع، فقال: " ليست الحادثة الأولى من نوعها فقد تكررت.. ولا أدري أين أصحاب القرار في هذا الشأن، وإلى متى هذا الاستهزاء والصمت.. استغفر الله العظيم.. قال تعالى: (وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تسْتهزِئُونَ). صدق الله العظيم"

حكم الرقص في المسجد

وترى دار الإفتاء المصرية أن الأصل في الرقص والملاهي أنه جائز شرعًا إذا لم تشتمل على محرمات، وأن المساجد مكان للعبادة والخشوع، والرّقص فيها غير لائق وينافي احترام بيت الله، ويُفرّق بين حكم الأصل (الجواز) وحكم الموقف (عدم اللياقة في المسجد)، مع وجود آراء أخرى تحرم الأغاني والموسيقى عمومًا، والمهم هو تجنب الفتنة والمخالفات الشرعية، ودار الإفتاء تؤكد على أن أماكن العبادة يجب أن تظل محترمة.

ليست الحادثه الاولى من نوعها فقد تكررت.. ولا ادري أين أصحاب القرار في تركيا والي متى هذا الاستهزاء والصمت.. استغفر الله العظيم

وعبر فتاوى الإمام الأكبر الراحل الشيخ محمود شلتوت، التي استندت إلى نصوص شرعية، القرآن والسنة، تفيد بأن اللهو والملاهي (كالغناء والموسيقى) لم تُحَرَّم بشكل قطعي، بل كان النبي يقرها في بعض المناسبات، كما في حديث زفاف الأنصار.

أما المساجد فهي مكان للعبادة، والمسجد له قدسيته، والرقص والموسيقى فيه يتنافى مع جلال المكان وخشوع المصلين، ويجب الحفاظ على احترام حرمة المسجد، وهذا ما يوجب عدم فعل ذلك فيه.

