مجمع إعلام دمياط يناقش دور العمل الأهلي التطوعي كشريك رئيسي في التنمية

نظم مجمع إعلام دمياط، التابع لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، ندوة تثقيفية موسعة بعنوان دور مؤسسات العمل الأهلي التطوعي في تنمية المجتمع، وذلك تحت شعار مجتمعنا مسؤوليتنا، ضمن فعاليات الحملة الإعلامية العمل الأهلي التطوعي الضلع الثالث للتنمية، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بدمياط، وفي إطار استراتيجية قطاع الإعلام الداخلي 2025–2030، وبرعاية الكاتب الصحفي الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.



العمل التطوعي ركيزة أساسية للتنمية المستدامة

وأكد السيد عكاشة مدير مجمع إعلام دمياط، خلال كلمته، أن العمل التطوعي يمثل أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة، لما يجسده من قيم إنسانية سامية تقوم على الرحمة والتكافل الاجتماعي، مشيرا إلى أن غياب ثقافة التطوع ينعكس سلبا على المجتمعات ويؤدي إلى تراجع منظومة القيم.

وأوضح أن العمل الأهلي التطوعي يعد أحد الأضلاع الرئيسية لمثلث التنمية إلى جانب القطاعين الحكومي والخاص، لما له من دور فاعل في دعم الجوانب الاجتماعية والسياسية والثقافية، ومواجهة التحديات الإنسانية المختلفة.

دور محوري للتحالف الوطني في دعم الفئات الأولى بالرعاية

ومن جانبه، أشاد خالد أبو الفتوح مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بمديرية التضامن الاجتماعي، بالدور الذي يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في دعم جهود الدولة، وتعزيز التماسك المجتمعي، من خلال الكيانات التنموية الفاعلة التي تسهم في توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

وأكد أهمية تكثيف التوعية بدور العمل الأهلي التطوعي، ونشر القيم الإيجابية الداعمة للتنمية، خاصة بين الشباب، بما يسهم في استثمار طاقاتهم بشكل إيجابي، دعما لخطة الدولة التنموية ورؤية مصر 2030.

ترسيخ ثقافة التطوع

واختتمت الندوة بالتأكيد على أهمية ترسيخ ثقافة العمل التطوعي داخل المجتمع، باعتباره شريكا فاعلا في جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وركيزة أساسية لدعم مسيرة البناء والتنمية.

