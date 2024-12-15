الأحد 15 ديسمبر 2024
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محافظات

وفد من الطيران المدني يزور مطار البالون الطائر في الأقصر

أثناء الزيارة
أثناء الزيارة

زار وفد رفيع المستوى مطار البالون الطائر بالبر الغربي لمحافظة الأقصر أرسله وزير الطيران الدكتور سامح الحفني، ضم رئيس الإدارة المركزية للعمليات الجوية والفريق المعاون، والمختصين من الشركة المصرية للمطارات، القطاع الهندسي، وفريق من السلامة الجوية للوقوف على تطوير مطار البالون بالأقصر للوقوف على إجراءات السلامة الجوية وإجراءات التشغيل ومتابعة التشغيل لحظة بلحظة في ضوء زيادة أعداد السائحين في الفترة المقبلة حتى تظهر مدينة الأقصر  بمظهر لائق يليق بمدينة الحضارة الأقصر، لقضاء فترة أعياد الكريسماس  بالأقصر.

وزير الطيران المدني يرسل وفدا إلى مطار البالون الطائر بالأقصر 

وقام وفد خاص من إدارات السلامة الجوية والعمليات الجوية والأمن برئاسة الطيار عمرو الشرقاوى رئيس سلطة الطيران المدني، والطيار وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات لبحث المعوقات التي تؤثر على طيران البالون بالأقصر.

وعقد الوفد خلال زيارته اجتماعا مع مدير الإدارة المركزية لمطار البالون بالأقصر وعدد من مشغلى البالون الطائر بالمحافظة وذلك لأهمية البالون في جذب عدد كبير من السائحين وناقش الوفد كيفية الإرتقاء بمطار البالون الطائر.

مصر تسجل المستوى الرابع عالميًا في مجال البالون الطائر 

يشار إلى أن البالون الطائر يزيد نسبة السياحة بالأقصر إلى حوالى 40% ستويا لهذا السبب تهتم الدولة بالارتقاء بهذا المجال بعد وصوله إلى العالمية وتسجل مصر المستوى الرابع عالميا وبالنسبة للسلامة تعتبر مصر من أفضل 3 دول في العالم في تشغيل البالون وجارى النهوض بهذه الصناعة والارتقاء بها ويوجد بمصر حوالى 22 شركة بالون طائر مشغلين لحوالي 80 بالون يوميا وعدد المهندسين القائمين على صيانة البالون حوالى 150 مهندس، ويصل عدد طيارين البالون بمصر إلى 100 طيار يطيرون على طرازات البالون المختلفة A وB  وC  و D وعدد ركاب البالون يتراوح ما بين 32 و28 و24 و20 و16 و12 و6 و2 راكب بالرحلات التى تحلق في سماء المدينة السياحية.

ووفقا للقائمين على البالون الطائر غرب الأقصر، فإن السائح يبدأ زيارته للأقصر ويبدأ يومه من مطار البالون الطائر في الصباح الباكر قبل شروق الشمس للاستمتاع بالتحليق في السماء على ارتفاع  1500 قدم، وتحصل البالونات على إشارة البدء من مطار الأقصر الدولى بمعرفة الشركة المصرية للمطارات ويتم نفخ البالونات بالهواء البارد ثم الهواء الساخن ويتم الإقلاع لمدة تتراوح من 30   إلى 45 دقيقة يرسم خلالها السائح لوحة فنية فريده في العالم عناصرها نهر النيل والشمس والخضرة بين الزراعات والجبل والصحراء والمنطقة الأثرية شرق وغرب الأقصر.

 

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