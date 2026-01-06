الثلاثاء 06 يناير 2026
حوادث

تأجيل محاكمة البلوجر نورهان حفظي بتهمة نشر محتوى خادش لـ 26 يناير

البلوجر نورهان حفظي
 قررت المحكمة الاقتصادية تأجيل محاكمة البلوجر المعروفة إعلاميًا بـ نورهان حفظي بتهمة نشر محتوى يتعارض مع قيم المجتمع وخادش للحياء العام لجلسة 26 يناير الجاري.

 

تفاصيل محاكمة البلوجر نورهان حفظي

 كشفت تحقيقات النيابة أن المتهمة “البلوجر نورهان حفظي” نشرت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع مرئية تضمنت إيحاءات غير لائقة، تخالف المبادئ والقيم الأسرية السائدة في المجتمع المصري، وذلك بقصد تحقيق أرباح مالية من خلال زيادة نسب المشاهدات والتفاعل، بحسب ما ورد في أوراق القضية.

الأدلة الفنية

وجاء قرار الإحالة عقب ثبوت الأدلة الفنية وتقارير الفحص الرقمي، التي أكدت وجود المحتوى محل الاتهام على الحسابات الإلكترونية الخاصة بالمتهمة، بما يدعم الاتهامات المنسوبة إليها.

 

التحقيق مع البلوجر نورهان حفظي

 وكانت النيابة العامة قد أجرت تحقيقات موسعة مع البلوجر نورهان حفظي، المتهمة بحيازة كمية من مخدر الآيس، ونشر مقاطع ومحتويات خادشة للحياء العام وتسيء للقيم الأسرية.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة عثر بحيازتها على كمية من مخدر "الآيس" داخل الشقة، كما  صادرت النيابة مستندات مالية أظهرت تلقي تحويلات دولارية بلغت قيمتها نحو 70 ألف دولار. 

وتحفظت على 3 هواتف محمولة وفلاشة تحتوي على مقاطع فيديو خادشة للحياء، وتتضمن محتوى فاضحا.

عرض البلوجر نورهان حفظي على الطب الشرعي 

 وكانت النيابة العامة أمرت بعرض البلوجر الشهيرة نورهان حفظي، والمتهمة بحيازة كمية من مخدر الآيس ونشر مقاطع ومحتويات خادشة للحياء العام وتسيء للقيم الأسرية على الطب الشرعي لأخذ عينة من دمائها لإجراء تحليل مخدرات لها.

واستهدفت الأجهزة الأمنية البلوجر نورهان حفظي بمأمورية وألقي القبض عليها داخل شقتها بتهمة نشر فيديوهات تخدش الحياء العام، وخلال القبض عليها عثر بحوزتها على كمية من مخدر الآيس بالإضافة إلى تحويلات بنكية قيمتها 70 ألف دولار وفلاشة مليئة بفيديوهات خادشة للحياء.

ويعرف عن نورهان حفظي أنها تقوم بإجراء بث لايف وتشترك في جولات لعب بشكل يومي، على تطبيق "تيك توك"، وذاع صيتها بعد ظهورها مع العديد من المشاهير مثل “ شاكر محظور” و"مداهم" وغيرهم. 

