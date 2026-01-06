أمم أفريقيا، تشكيل الجزائر المتوقع أمام الكونغو الديمقراطية

18 حجم الخط

أمم أفريقيا، يخوض منتخب الجزائر مواجهة قوية أمام الكونغو الديمقراطية، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

تشكيل الجزائر المتوقع أمام الكونغو الديمقراطية

ومن المتوقع أن يبدأ منتخب الجزائر المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: لوكا زيدان

خط الدفاع: رفيق بلغالي - مهدي دورفال - عيسى ماندي - رامي بن سبعيني

وسط الميدان: هشام بوداوي - إسماعيل بن ناصر - إبراهيم مازا

خط الهجوم: رياض محرز - محمد الأمين عمورة - بغداد بونجاح

مشوار منتخب الجزائر

وقدم منتخب الجزائر أداء متميزا في دور المجموعات، حيث تصدّر المجموعة برصيد 9 نقاط كاملة بعد تحقيقه 3 انتصارات متتالية، بداية بفوز كبير على السودان 3-0، ثم التغلب على بوركينا فاسو 1-0، وختامًا بانتصار 3-1 على غينيا الاستوائية، ليبرهن الفريق على جاهزيته وقوته الهجومية والدفاعية قبل مواجهة دور الـ16.

ويدخل منتخب الكونغو الديمقراطية موقعة ثمن نهائي أمم أفريقيا بطموحات كبيرة، وذلك على أمل فك عقدة عدم الفوز على منتخب الجزائر.

والتقى المنتخبان في 6 مناسبات سابقة حقق خلالها "الخضر" الفوز في 4 مباريات، في حين انتهت مواجهتان بنتيجة التعادل.

ودار آخر لقاء بينهما عام 2019 بمدينة البليدة الجزائرية، وحُسم بنتيجة التعادل 1-1.

حقق منتخب الكونغو الديمقراطية سلسلة إيجابية امتدت إلى 8 مباريات لم يعرف خلالها الهزيمة، مقابل تعادله في مباراة وفوزه بـ7 أخرى.

وتكبد "الفهود" آخر خسارة لهم في شهر سبتمبر الماضي، وكانت أمام السنغال 2-3 ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

موعد مباراة الجزائر والكونغو الديمقراطية

ومن المقرر أن تقام مباراة الجزائر والكونغو الديمقراطية في أمم أفريقيا اليوم الثلاثاء 6 يناير 2025 وبالتحديد عند تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والكونغو الديمقراطية

ويمكن مشاهدة مباراة الجزائر والكونغو الديمقراطية فى أمم أفريقيا عبر شاشة بى إن سبورتس ماكس 2.

ماذا قال بيتكوفيتش وديسابر عن مواجهة اليوم بأمم أفريقيا؟

وقال مدرب الجزائر فلاديمير بيتكوفيتش: إن منتخب الكونغو الديمقراطية من المنتخبات القوية فى البطولة، واعترف أن اللقاء لن يكون سهلا، بفضل العمل المميز الذى قام به سيباستيان ديسابر المدير الفنى لمنتخب الكونغو الديمقراطية.

وتابع: الكونغو الديمقراطية منتخب منظم بصورة جيدة، وهو منتخب خطير على المستوى الثلث الهجومى، لاسيما من الجهة اليمنى، حيث يعتمد على أسلوب هجومى إيجابى وزخم واضح، وهو ما تؤكده نتائجه سواء فى التصفيات أو فى المباريات الإقصائية.

وأشار إلى أن المنتخب الكونغولى، قادر على إقصاء منافسين كبار على الرغم من قلة مبارياته أمام منتخبات من العيار الثقيل.

ومن جانبه، شدد ديسابر على أهمية مباراة اليوم ضد الجزائر، ووصفها بأنها مباراة عالية المخاطر، لأن بطاقة التأهل لربع النهائي ستكون على المحك.

وأكد ديسابر أن مثل هذه المباريات تساهم فى تطوير فريقه، سواء على مستوى التحضير أو فى اكتساب الخبرة فى إدارة المواجهات الكبرى، مشيرًا إلى أن لاعبيه معتادون على الضغط العالى، وأنهم يتعاملون معه بإيجابية، بل ويستمتعون بخوض هذا النوع من التحديات.

