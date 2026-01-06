الثلاثاء 06 يناير 2026
شقيقة عامل لقي مصرعه على يد زوجته بالمرج: خلصت عليه وحاولت تداري الجريمة

نيابة، فيتو
نيابة، فيتو
استمعت  نيابة المرج إلى أقوال شقيقة عامل لقي مصرعه على يد زوجته بمنطقة مؤسسة الزكاة، بدائرة قسم شرطة المرج.

واتهمت شقيقة المجني عليه زوجة شقيقها بقتله والتخلص منه، مشيرة إلى أنها يوم الواقعة كانت في شقتها الموجودة بذات العقار الذي يسكن فيه شقيقها، ثم سمعت صوت صراخ قادم من شقة أخيها وزوجته تنادي عليها بصوت عالي: "تعالي الحقي اخوكي وقع ساكت مرة واحدة".

وأضافت أنها أسرعت بالصعود إلى شقة أخيها ووجدته مصابا بطعنات في جسده وينزف دما، فصرخت وتجمع الناس فنقلوه سريعا إلى المستشفى ولكنه فارق الحياة.

مشادة كلامية نشبت بين الضحية والمتهمة 

 وقالت المتهمة إنها لم تكن تقصد قتل زوجها ولكن مشادة كلامية نشبت بينهما بسبب طلبها منه الجلوس في المنزل وعدم الذهاب لحضور حفل زفاف أحد أصدقائه تطورت إلى مشاجرة وقامت بتخويفه بسكينة إلا أنها غرزت في قلبه دون أن تشعر فحاولت الاستغاثة بأخته لإنقاذه ولكنه فارق الحياة.

وأشارت التحريات الأولية، إلى أن خلاف بين الزوجين تطور إلى مشاجرة انتهت بقيام الزوجة بطعـن زوجها بآلة حادة في الصدر، أودت بحياته في الحال.

وترجع  تفاصيل الواقعة، وفقا لشهود العيان الذين أدلوا بها بها في  محضر الشرطة، عندما تحدثت المتهمة مع زوجها في مكالمة هاتفية، طلبت منه خلالها العودة إلى المنزل وترك حفل زفاف صديقه المقرب، قائلة: "تعال عاوزاك"، دون أن يدري أن تلك المكالمة ستكون الأخيرة في حياته.

وفي محاولة لإخفاء معالم الجريمة، استغاثت الزوجة بشقيقة المجني عليه، التي تقطن في نفس العقار، مدعية أن شقيقها سقط فجأة، حيث قالت لها: "تعالي الحقيني أخوك وقع في الصالة"، بحسب ما روته الأخت بالتحقيقات.

وعلى الفور، هرعت شقيقة الضحية إلى الشقة على صوت الصراخ، وتجمع الجيران، فيما حاولت الزوجة تضليلهم وادعت أن زوجها تعرض لوعكة صحية مفاجئة فور عودته من الخارج، وكان يستعد للتوجه إلى حفل زفاف صديقه.

وتم نقله إلى المستشفى، وعند فحص الطبيب لجثمانه لاحظ وجود آثار طعنة نافذة في الصدر، توفي على إثرها.

وتمكنت  قوات أمن القاهرة من القبض علي المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الجريمة للدفاع عن نفسها فور نشوب مشاجرة بينها وبين المجني عليه وأرشدت عن السلاح المستخدم في الواقعة عبارة عن سلاح أبيض.

