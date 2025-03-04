نيللي كريم تشيد بمسلسل"أشغال شقة جدا": من زمان مضحكتش من قلبي كده

أشادت الفنانة نيللي كريم بمسلسل “أشغال شقة جدا” الذي يعرض في موسم دراما رمضان، ويشارك بطولة العمل الفنان هشام ماجد ومخرج العمل خالد دياب.

وكتبت نيللي كريم في تدوينة لها عبر حسابها على موقع إكس: "هشام ماجد أنت خطير، من زمان ما ضحكتش من قلبي كده.. كل مشهد قصة.. خالد دياب مبروك يا حبيبي إخراج وقصة وخفة دم.

وتشارك الفنانة نيللي كريم في موسم دراما رمضان الحالي بمسلسل “إخواتي” والذي يعرض عبر شاشة قناة DMC.

مسلسل أشغال شقة جدا

ويشارك الفنان هشام ماجد في موسم دراما رمضان بمسلسل “اشغال شقة جدا” وتدور قصة الجزء الثاني من المسلسل حول استمرار معاناة حمدى "هشام ماجد" وياسمين "أسماء جلال" مع السيدات اللاتي يستعينا بهن من أجل مساعدتهم في أعمال المنزل وتربية طفليهما.

أبطال مسلسل أشغال شقة جدا

المسلسل بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، مصطفى غريب، شيرين، سلوى محمد علي، محمد محمود، حازم إيهاب، أحمد عبد الوهاب، عبد المنعم رياض وانتصار وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج خالد دياب.

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