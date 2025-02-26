الأربعاء 26 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

بدء عرض مسلسل أشغال شقة جدا يوم الجمعة المقبل

أشغال شقة جدا، فيتو
أشغال شقة جدا، فيتو

مسلسلات رمضان 2025، كشف المؤلف والمخرج خالد دياب عن موعد انطلاق عرض مسلسل أشغال شقة جدا على منصة شاهد وقناة MBC مصر.

حيث كتب خالد عبر حسابه على فيس بوك: “انتظروا أشغال شقة يوم الجمعة ٢٨ فبراير حلقتين على شاهد وحلقة على MBCMASR".

 

مسلسل أشغال شقة جدا

مسلسل أشغال شقة جدا مكون من 15 حلقة، ومن المقرر أن يعرض عبر قناة mbc مصر ومنصة شاهد.

 

قصة مسلسل أشغال شقة جدا

وتدور قصة الجزء الثاني من المسلسل حول استمرار معاناة حمدى "هشام ماجد" وياسمين "أسماء جلال" مع السيدات اللاتي يستعينا بهن من أجل مساعدتهم في أعمال المنزل وتربية طفليهما.

وكشف برومو المسلسل الذي تم طرحه مؤخرا عن ظهور عدد من الفنانات كضيفات شرف خلال الحلقات وذلك على غرار ما حدث في الجزء الأول، وأبرزهن: آية سماحة، ناهد السباعي، نسرين أمين ودنيا ماهر.

أبطال مسلسل أشغال شقة جدا

المسلسل بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، مصطفى غريب، شيرين، سلوى محمد علي، محمد محمود، حازم إيهاب، أحمد عبد الوهاب، عبد المنعم رياض وانتصار وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج خالد دياب.

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