من شابه أباه فما ظلم، نجل نتنياهو يتهم اليسار الإسرائيلي بالوقوف وراء حرائق القدس

حرائق إسرائيل، من شابه أباه فما ظلم، هكذا يسير نجل نتنياهو على خطى أبيه في قلب الحقائق واستجداء العداء لأغراض شخصية، رغم أن الجهات الرسمية الإسرائيلية كشفت أن الحرائق المستعرة في القدس نتيجة الرياح القوية وظروف الطقس إلا أن يائير نتنياهو نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهم أمس الأربعاء، الإسرائيليين اليساريين بالوقوف وراء الحرائق الواسعة التي اندلعت في مدينة القدس.

نجل نتنياهو واليسار الإسرائيلي

وأثار نجل نتنياهو، جدلًا واسعًا بعد نشره تغريدة على منصة "إكس" اتهم فيها اليسار الإسرائيلي بالوقوف وراء سلسلة الحرائق التي اندلعت مؤخرا، في محاولة بحسب ادعائه لإلغاء احتفالات ما يسمى بذكرى الاستقلال وهي ذكرى نكبة الفلسطينيين.

حرائق متعمدة

وكتب يائير: "يحاول اليسار الكبلاني في الأسابيع الأخيرة إلغاء احتفالات الاستقلال ومراسم المشاعل. آمل أن تكون هجمات الحرق العمد قد صدرت من العرب (الفلسطينيين) فقط، دون تعاون من الإسرائيليين اليهود".

سر حرائق القدس

وجاءت هذه التصريحات رغم أن الجهات الرسمية أوضحت أن قرار إلغاء حفل إضاءة المشاعل هذا العام اتخذ نتيجة الرياح القوية وظروف الطقس، وليس بسبب الحرائق التي اندلعت في مناطق مختلفة.

وتداولت وسائل الإعلام الإسرائيلية، التغريدة التي أثارت موجة من الانتقادات، وسط اتهامات ليائير نتنياهو بنشر معلومات مضللة وتأجيج الانقسام الداخلي في إسرائيل.

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