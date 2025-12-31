هآرتس لـ نتنياهو: تعللت بالنوم عند اختراق حماس لمنظومة الأمن الإسرائيلية.. فماذا فعلت بعد أن أيقظوك؟.. ارتكبت جرائم حرب.. حاولت التهرب بذكريات رابين وشارون.. ووعود النصر لم تتحقق

18 حجم الخط

منذ اختراق حركة "حماس" لمنظومة الأمن الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023، حاول رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب بالمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة، إلقاء كرة النار المشتعلة حول إخفاقاته المتوالية في إدارة الصراع على غيره، بداية من شن حرب إبادة استهدفت القطاع لأكثر من عامين، وانتهاء بزعمه أن أحدا لم يوقظه من نومه عندما تسللت حماس إلى قلب الأراضي المحتلة!

وفي السياق، نشرت جريدة "هآرتس" الإسرائيلية مقال رأي للكاتب الإسرائيلي ألوف بن أكد فيه أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى بكل قوة للتهرب من لجنة التحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر 2023 والمنوطة بتحديد مسئولية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن الكارثة.

من غزة إلى سوريا ولبنان وإيران.. ملفات تستحق التحقيق

يقول الكاتب: من المفترض أن تحقق اللجنة في "ما الذي" حدث، و"من الذي" أتاح هجوم المفاجأة الذي شنته "حماس"؛ لكن نتنياهو يريد أن تمتد التحقيقات بعيدا إلى الوراء، كي تلقى المسؤولية على أسلافه، إسحاق رابين بوصفه المسئول عن اتفاقية أوسلو، وأريئيل شارون بوصفه (عراب) خطة فك الارتباط.

يضيف ألوف بن: هناك الكثير من الموضوعات الجديرة بالتحقيق، مثل مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، معظمهم من المدنيين غير المتورطين، نساء وأطفالا، وتهجير معظم سكان قطاع غزة، والتدمير المنهجي لمدنهم وقراهم، الذي ما زال مستمرا حتى بعد وقف إطلاق النار، والمماطلة الطويلة في إعادة المختطفين، وخرق وقف إطلاق النار من جانب "إسرائيل"، وقرار عدم إدخال الغذاء إلى القطاع، وهو ما أحدث كارثة إنسانية، وتأثير الحرب في غزة في سلوك الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية ولبنان وسوريا، وخطوات الحرب على الجبهة اللبنانية والإيرانية، وغير ذلك الكثير.

نتنياهو: لم يوقظوني!

ويسخر الكاتب من مقولة نتنياهو بأن أحدا لم يوقظه عندما اخترقت "حماس" المنظومة الأمنية الإسرائيلية، متسائلا: وماذا فعلت بعد أن أيقظوك؟

ويقول: هذا ادعاء أجوف، فقد كنت تنفرد بقمة المشهد في "إسرائيل"، وكنت صاحب الكلمة الحاسمة من 8 أكتوبر 2023، فماذا فعلت؟ قراراتك أدت إلى مقتل عشرات الآلاف، وألحقت دمارا في غزة، وأدت إلى مقتل مئات الإسرائيليين، وعودة المختطفين امتدت لوقت طويل، وتلاحقك أوامر اعتقال من المحكمة الجنائي الدولية.

ويختتم ألوف بن مقاله قائلا: من حق الإسرائيليين أن يعرفوا كيف ولماذا تلاشت وعودك بـ"النصر المطلق"، ولماذا تأخرت عودة المختطفين؟ ومن يتحمل إخفاقات 7 أكتوبر؟ هل نتنياهو أم قادة الجيش والاستخبارات؟ وقبل هذا كله من سيختار لجنة التحقيق؟

مطالب بلجنة تحقيق مستقلة.. ونتنياهو يواصل التهرب

والثلاثاء، حذر رئيس الإحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوج من أن لجنة التحقيق التي شكلتها حكومة نتنياهو، والمعينة بأحداث 7 أكتوبر 2023، قد تضر بشكل كبير مساعي الوصول إلى الحقيقة.

وجدد هرتسوج دعوته لتشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة لفحص الإخفاقات الأمنية التي شهدتها "إسرائيل" خلال ذلك اليوم، مضيفا: كررت هذا الأمر مرارًا وتكرارًا خلال العام الماضي، وأعيد هذه الدعوة الآن، وفق جريدة "ذا تايمز أوف إسرائيل".

التفاف على القانون

يشار إلى أن الائتلاف الحاكم برئاسة نتنياهو صوت لصالح مشروع قانون يمنح أعضاء الكنيست سلطة اختيار أعضاء لجنة التحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر، ويمنح حكومته سلطة تحديد صلاحياتها بدلا من لجنة تحقيق رسمية مستقلة، في إطار محاولات نتنياهو التهرب من التحقيق، في نهج مماثل لمحاولاته التي لا تنتهي للتهرب من محاكماته في قضايا فساد طالته وزوجته سارة.

ويقول المنتقدون إن هذه الخطوة تلتف على قانون لجان التحقيق الإسرائيلي الصادر عام 1968، والذي يعين رئيس المحكمة العليا بموجبه لجنة مستقلة للتحقيق في إخفاقات الدولة الكبرى، مثل تلك التي سبقت حرب أكتوبر 1973، بحسب موقع "سويس إنفو".

