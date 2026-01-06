الثلاثاء 06 يناير 2026
تجديد حبس عصابة الدجل والشعوذة الأجنبية في القاهرة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة تجديد حبس تشكيل عصابي يضم 5 أجانب، تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين، من خلال الدجل والشعوذة، مقابل مبالغ مالية، وذلك داخل نطاق محافظة القاهرة 15 يوما على ذمة التحقيق. 

تحريات أمنية تكشف النشاط الإجرامي

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة قيام المتهمين بممارسة أعمال الدجل والشعوذة، واستغلال احتياجات بعض المواطنين النفسية والاجتماعية، من خلال الترويج لأنشطتهم عبر  مواقع التواصل الاجتماعي، مدعين امتلاكهم قدرات خارقة على حل المشكلات العاطفية والعلاج الروحاني.

القبض على المتهمين وضبط المضبوطات

وبعد تقنين الإجراءات، تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وعددهم 5 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، وبحوزتهم 5 هواتف محمولة، وعملات أجنبية مقلدة، و6 قطع بلاستيكية ذهبية اللون تشبه السبائك الذهبية، تستخدم في إيهام الضحايا.

اعترافات وتورط عنصر محبوس

وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وأفادوا بتحصلهم على العملات الأجنبية المقلدة من أحد عملائهم سيئي النية، وهو شخص مقيد الحرية على ذمة قضية تزوير عملة.

إجراءات قانونية

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

 

عقوبة الدجل والشعوذة

قال محمد ميزار الخبير القانوني: فيما يتعلق بأعمال الدجل والشعوذة فتندرج عقوبتها تحت نص المادة 336 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال النصب والتي قد تصل عقوبتها للحبس ثلاث سنوات.

وأوضح الخبير القانوني، أن هناك مطالب مشروعة لإدراج عقوبة السحر بقانون العقوبات المصري استنادًا إلى نص المادة الثانية من الدستور، وبنص خاص متحررًا من نص المادة 336 من قانون العقوبات والمتعلقة بالنصب.

وتابع: بعد تزايد حالات مايعرف بحملات تطهير المقابر والتي تسفر عن صور ومتعلقات لأشخاص كتب عليها بالفاظ واضحة الموت والفراق والأمراض والدمار.. ولا نعلم قطعيًّا بالثبوت أو النفي عما إذا كان هؤلاء الاشخاص المعنيين بهذا قد أصابهم شيء من هذا القبيل من عدمه.. وبالرغم من تناول القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة لهذا الأمر وعن قصص سيدنا موسى وفرعون ما يؤكد على وجود السحرة والسحر وانتشار هذه الظاهرة، إلا إن القانون يقف بعيدا عنها، معتبرا إياها من قبيل الدجل والشعوذة وتخضع لجرائم النصب فكما أن هناك دجل وشعوذة هناك من يتقن فنون السحر ويحدث بها آثار، ولما كانت تلك الجريمة ذات طبيعة خفية وغير حسية وتقوم على أمور غامضة يصعب تحديد أثر الفعل فيها والنتيجة التي أحدثها الفعل.. إلا أن الأمر قد تشكل فيه لجان من علماء الدين والأزهر وكذلك الكنيسة حيث إن النص الحالي والمتعلق بالنصب هو في ذاته لا يقر ولا يعترف بالسحر ولا السحرة.

وأضاف أن الدجال والمشعوذ في نظر القانون نصاب يحتال على الناس، وبالتالي هو في مأمن ما لم يبلغ أحد ضدهم بواقعة كمجني عليه، وإزاء هذا الأمر فإن ضبط أي شخص يقوم بدفن تلك الأشياء بالمقابر فهو لا يعاقب عن ما يعرف بالسحر، وكل ما ينسب إليه هو جريمة نبش القبور.

واختتم: ينبغي على المشرع المصري غلق هذا الباب بنص صريح لمعاقبة كل ساحر يتخذ أصول السحر الحقيقي مهنة له.. وأن يفرد نص مادة مستقلة بقانون العقوبات لأعمال الدجل والشعوذة بعقوبة مغلظة لتحقيق نوع من الردع العام ولغلق هذا الملف نهائيًّا لحماية الأحياء وعدم تدنيس المقابر واحترام وتقديس حرمة الموتى.

