9 نوفمبر، أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة ممارسة الدجل والنصب في الشرابية

حددت محكمة جنايات القاهرة 9 نوفمبر المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة ممارسة أعمال الدجل والشعوذة بقصد النصب على المواطنين بدائرة قسم شرطة الشرابية.

البداية كانت عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم قدرته على العلاج الروحاني بدائرة قسم شرطة الشرابية.

وتبين من التحريات أن المتهم استغل وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج لنشاطه الإجرامي ومارس أعمال الدجل والشعوذة بقصد النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبحوزته الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.