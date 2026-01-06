الثلاثاء 06 يناير 2026
الشربيني: هدفنا تتويج المنتخب بأمم أفريقيا ومحمد حمدي يتوجه لألمانيا

حمادة الشربيني أثناء
حمادة الشربيني أثناء مباراة مصر وبنين
أعرب حمادة الشربيني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس بعثة المنتخب الوطني في المغرب، عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه الفراعنة على بنين بثلاثة أهداف مقابل هدف مساء أمس الاثنين 5 يناير 2026 في إطار منافسات دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية المقامة بالمغرب.

إصابة محمد حمدي

وقال حمادة الشربيني في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN: سعداء بالفوز الثمين الذي حققه المنتخب الوطني على بنين والتأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية، لكن الجميع في حالة حزن بسبب إصابة محمد حمدي الظهير الأيسر بقطع في الرباط الصليبي، ونتمنى له الشفاء العاجل والعودة إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن، فهو نموذج للاعب المجتهد والمحترف داخل وخارج الملعب، وعنصر أساسي منذ سنوات طويلة في تشكيل المنتخب الوطني مع جميع المدربين، ومن المقرر أن يتوجه اللاعب من المغرب إلى ألمانيا مباشرةً لإجراء جراحة الرباط الصليبي.

 

وتابع: الهدف الأساسي للمنتخب الوطني والجهاز الفني بقيادة حسام حسن وجميع اللاعبين، هو التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية، ولذلك لا يهمنا اسم المنافس، فنحترم جميع المنتخبات، وبالتأكيد فإن أي منتخب سيتأهل لربع النهائي، فهو من أفضل ثمانية منتخبات في القارة السمراء.

الجريدة الرسمية