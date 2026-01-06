الشربيني: هدفنا تتويج المنتخب بأمم أفريقيا ومحمد حمدي يتوجه لألمانيا

18 حجم الخط

أعرب حمادة الشربيني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس بعثة المنتخب الوطني في المغرب، عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه الفراعنة على بنين بثلاثة أهداف مقابل هدف مساء أمس الاثنين 5 يناير 2026 في إطار منافسات دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية المقامة بالمغرب.

إصابة محمد حمدي

وقال حمادة الشربيني في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN: سعداء بالفوز الثمين الذي حققه المنتخب الوطني على بنين والتأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية، لكن الجميع في حالة حزن بسبب إصابة محمد حمدي الظهير الأيسر بقطع في الرباط الصليبي، ونتمنى له الشفاء العاجل والعودة إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن، فهو نموذج للاعب المجتهد والمحترف داخل وخارج الملعب، وعنصر أساسي منذ سنوات طويلة في تشكيل المنتخب الوطني مع جميع المدربين، ومن المقرر أن يتوجه اللاعب من المغرب إلى ألمانيا مباشرةً لإجراء جراحة الرباط الصليبي.

وتابع: الهدف الأساسي للمنتخب الوطني والجهاز الفني بقيادة حسام حسن وجميع اللاعبين، هو التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية، ولذلك لا يهمنا اسم المنافس، فنحترم جميع المنتخبات، وبالتأكيد فإن أي منتخب سيتأهل لربع النهائي، فهو من أفضل ثمانية منتخبات في القارة السمراء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.