الأربعاء 19 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حجز دجال سيدي جابر بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين

حجز متهم
حجز متهم

أمرت النيابة العامة، بحجز أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على العلاج الروحاني وذلك ٢٤ ساعة على ذمة ورود التحريات. 

 

ضبط دجال سيدي جابر للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم العلاج الروحانى

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية " - مقيم بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية) بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحانى وقيامه بممارسة أعمال الدجل والشعوذة مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، وبحوزته (الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل - هاتف محمول "بفحصه فنيًّا تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي").

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أعمال الدجل والشعوذة الإدارة العامة لحماية الآداب التواصل الاجتماعي الدجل والشعوذة العلاج الروحانى النصب والاحتيال النصب والاحتيال على المواطنين تحريات الادارة العامة قطاع الشرطة المتخصصة قسم شرطة العطارين نصب والإحتيال على المواطنين

مواد متعلقة

اليوم، استكمال محاكمة المتهم بدهس مهندس التجمع

قرار جديد من النيابة ضد تاجر أسلحة بتهمة غسل 27 مليون جنيه

تجديد حبس صاحب ورشة لتصنيع الأسلحة فى الشروق

استعجال التحريات عن 4 أشخاص بتهمة سرقة بطاريات شبكات المحمول بالقطامية

تفاصيل الحالة الصحية لضحايا ومصابي حادث عقار كرداسة (مستند)

حبس 4 أشخاص بتهمة سرقة بطاريات شبكات المحمول بالقطامية

إجراء تحليل المخدرات للمتهمين بغسل 70 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالمواد المخدرة

استعجال تحريات المباحث لصاحب ورشة تصنيع أسلحة نارية في الشروق

الأكثر قراءة

درجة الحرارة تسجل صفر، الأرصاد تحذر: منخفض قطبي يضرب البلاد الجمعة

ترامب: زيلنسكي رئيس غير كفء ولا أحبه وروسيا قادرة على تدمير أوكرانيا بنسبة 100%

دوري أبطال أوروبا، أتالانتا يتأخر أمام كلوب بروج 0/3 في الشوط الأول

سعر جرام الذهب، ارتفاع كبير في التعاملات المسائية

في مشاجرة بالمولوتوف، شاب يشعل النار في نفسه بـ"الخطأ" بعد معاكسة بائع لزوجته بالمحلة

دوري أبطال أوروبا، بنفيكا يتعادل 1-1 مع موناكو في الشوط الأول

السبت أم الأحد؟ البحوث الفلكية تحسم بالحسابات أول يوم في رمضان 2025

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطارغدا وتحذر من هذه الظاهرة

منوعات

المزيد

زنتيب زوجة سقراط الشريرة التى نغصت عليه حياته

رحلة مليئة بالإثارة، صور توثق تخفي نمور الثلوج مع الجبال

علماء يكتشفون أدلة جديدة تدعم احتمالية الحياة على المريخ

اكتشاف انفجار قوي من جسم مجهول في الفضاء يحير العلماء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2025 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 18-2-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

آبل في الصدارة.. أعلى العلامات التجارية قيمة في 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 19 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 19 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

شوقي علام يوضح مقدار زكاة الفطر ووقت إخراجها (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية