الثلاثاء 18 فبراير 2025
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حوادث

ضبط دجال سيدي جابر بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بزعم العلاج الروحاني

ضبط دجال سيدي جابر
ضبط دجال سيدي جابر للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم العلاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على العلاج الروحانى.

 

ضبط دجال سيدي جابر للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم العلاج الروحانى

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية " - مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية) بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحانى وقيامه بممارسة أعمال الدجل والشعوذة مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، وبحوزته (الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل - هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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