الدفاع السورية: إصابة جنود ومدنيين جراء استهداف قسد حاجزًا للشرطة العسكرية بحلب

سوريا، أعلنت وزارة الدفاع السورية إصابة عدد من عناصر الجيش السوري والمدنيين، إثر استهداف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) حاجزًا تابعًا للشرطة العسكرية في محيط مدينة دير حافر بريف حلب الشرقي، مؤكدة أن الجيش السوري سيرد على هذا الاعتداء بالطريقة المناسبة، في وقت تتصاعد فيه التوترات الأمنية في المنطقة.

وأفادت وزارة الدفاع السورية، في بيان رسمي، أن عناصر من قوات سوريا الديمقراطية"قسد" استهدفت حاجزًا للشرطة العسكرية باستخدام وسائل هجومية، ما أسفر عن إصابة ثلاثة جنود بجروح متفاوتة. وأضاف البيان أن الاستهداف وقع في محيط مدينة دير حافر شرق حلب، وهي منطقة تشهد بين الحين والآخر توترات أمنية متقطعة.

الجيش السوري: سنرد على الاعتداء بالطريقة المناسبة

وأكدت وزارة الدفاع أن الجيش السوري يحتفظ بحقه الكامل في الرد على هذا الاعتداء، مشددة على أن الرد سيتم في الزمان والمكان المناسبين، بما يضمن حماية القوات المنتشرة والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، دون الخوض في تفاصيل إضافية حول طبيعة الرد المحتمل.

هجمات لقسد بالمسيرات وارتفاع عدد المصابين

من جانبها، نقلت قناة الإخبارية السورية عن مصدر رسمي أن الهجمات التي نفذتها قوات "قسد" باستخدام طائرات مسيّرة أدت إلى إصابة ستة أشخاص، بينهم مدنيون وعناصر من الشرطة العسكرية، مشيرًا إلى أن بعض الإصابات وقعت في محيط المناطق السكنية القريبة من موقع الحاجز المستهدف.

مخاوف من تصعيد أمني في ريف حلب الشرقي

وتثير هذه التطورات مخاوف من تصعيد أمني جديد في ريف حلب الشرقي، خاصة مع تكرار حوادث الاستهداف والهجمات بالطائرات المسيّرة خلال الفترة الماضية. ويرى مراقبون أن استمرار هذه الهجمات قد يؤدي إلى توسيع رقعة الاشتباكات، ما ينعكس سلبًا على الوضع الإنساني والأمني في المنطقة.

