أول تعليق من رئيس بعثة المنتخب في المغرب على مباراة بنين (فيديو)

18 حجم الخط

بطولة أمم أفريقيا، علق حمادة الشربيني، رئيس بعثة منتخب مصر في المغرب، على مباراة منتخب مصر وبنين التي أُقيمت اليوم، موجهًا التهنئة لمصر وشعبها، قائلًا: «مبروك لمصر وشعب مصر، ويارب تكمل على خير»، مشيرًا إلى أن المنتخب صعب المباراة على نفسه خلال مجرياتها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" أن الأهم في المرحلة المقبلة هو استكمال المشوار بنجاح، مؤكدًا أن المنتخب يعمل على تصحيح الأخطاء، قائلًا: «احنا صعبنا المباراة على نفسنا، ويارب اللي جاي يكمل».

واختتم بالتأكيد على أن الجهاز الفني واللاعبين سيسعون لاستغلال الفرص بشكل أفضل، موضحًا: «سوف ننتهز الفرص ونستوعب الدرس ونفوز ونطلع لدور الـ4».

وحقق منتخب مصر فوزا أمام نظيره بنين بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب أدرار، مساء اليوم الإثنين، ضمن مواجهات دور الستة عشر ببطولة كأس أمم إفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب، وتختتم فعالياتها يوم 18 يناير الجاري.

محمد صلاح يحقق إنجازا تاريخيا لأول مرة مع منتخب مصر



وسجل محمد صلاح هدف منتخب مصر الثالث في شباك بنين، ليسجل هدفه الثالث في كأس أمم أفريقيا 2025، وذلك لأول مرة في مسيرته مع الفراعنة بالبطولة القارية خلال مشاركاته الخمسة في الكان.

وبهذا الفوز يتأهل منتخب مصر للدور ربع النهائي في بطولة أمم إفريقيا 2025، وينتظر الفائز من مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو المقرر إقامتها غدا الثلاثاء، فيما ودع منتخب بنين البطولة من دور الـ16.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.