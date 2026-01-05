الإثنين 05 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

اشتباه بإصابة لاعب منتخب مصر بقطع في الرباط الصليبي أمام بنين في أمم أفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر
18 حجم الخط

تلقى منتخب مصر بقيادة مديره الفني حسام حسن، ضربة قوية في مواجهة بنين، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات دور الستة عشر ببطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا في المغرب، وتستمر حتى يوم 18 يناير الحالي وذلك بعد إصابة اللاعب محمد حمدي. 

اشتباه في إصابة محمد حمدي بقطع في الرباط الصليبي 

وغادر محمد حمدي الظهير الأيسر لمنتخب مصر في الدقيقة 45 من  المباراة متأثرًا بآلام قوية في الركبة، وشارك أحمد فتوح على حساب حمدي بعد الإصابة التي تعرض لها الأخير.

وبحسب تقارير صحفية، فإن هناك مصادر داخل منتخب مصر تحدثت عن اشتباه في إصابة محمد حمدي لاعب بيراميدز بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وفرض التعادل السلبي كلمته على الشوط الأول من  مباراة منتخبي مصر وبنين بعد أداء متوسط للفراعنة.

 

الإصابات تضرب منتخب مصر في أمم أفريقيا 

وكان منتخب مصر  أعلن في الساعات الماضية غياب الثنائي أسامة فيصل ومهند لاشين بسبب الإصابة.

وتعرض أسامة فيصل لإصابة بكدمة قوية في القدم كما اشتكى مهند لاشين من إصابة بكدمة في الضلوع خلال مباراة مصر وأنجولا في ختام دور المجموعات.

وكان منتخب مصر قد تأهل في صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط بعد الفوز على زيمبابوي وجنوب إفريقيا والتعادل مع أنجولا.

وصعد منتخب بنين ضمن أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث في كأس أمم أفريقيا في دور المجموعات.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر محمد حمدي حسام حسن بنين كأس أمم أفريقيا أمم إفريقيا

مواد متعلقة

غضب جماهير المنتخب الوطني بسبب الأداء السيئ أمام بنين بالشوط الأول (فيديو وصور)

أمم إفريقيا، منتخب مصر يتعادل سلبيًا أمام بنين في الشوط الأول (صور)

موعد مباراة نيجيريا وموزمبيق في أمم أفريقيا والقناة الناقلة

طريق مصر، موعد مباراة السنغال ومالي في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية

الأكثر قراءة

أمم إفريقيا، منتخب مصر يتعادل سلبيًا أمام بنين في الشوط الأول (صور)

أمم إفريقيا، تعادل سلبي بين منتخب مصر وبنين بعد مرور 15 دقيقة

مصر وبنين يتجهان للوقت الإضافي بعد التعادل 1/1

مأساة في حلوان، وفاة طفلتين وإصابة الثالثة في حريق بشقة سكنية

بمشاركة 10 دول، إعلان تفاصيل الدورة الـ16 من مهرجان المسرح العربي

منتخب مصر يكشف طبيعة إصابة محمد حمدي أمام بنين

السيسي ووزير خارجية السعودية يؤكدان ضرورة التوصل لحلول سلمية لأزمات المنطقة (صور)

نشاط الرئيس اليوم، رسائل مهمة لوزير الخارجية السعودي وتكليفات حاسمة للحكومة (فيديو وصور)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الاثنين

الدينار الأردني يسجل 67.32 جنيها في البنك المركزي

سعر صرف الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الإثنين

أسعار الخردة في الأسواق ببداية تعاملات اليوم الإثنين 5-1-2026

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته.. ماذا قدم أموريم مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج؟ مفتي الجمهورية يحسم الجدل

قصة ميلاد السيد المسيح كما وردت في القرآن الكريم

ما فضل الصيام في شهر رجب؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية