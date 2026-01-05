اشتباه بإصابة لاعب منتخب مصر بقطع في الرباط الصليبي أمام بنين في أمم أفريقيا

18 حجم الخط

تلقى منتخب مصر بقيادة مديره الفني حسام حسن، ضربة قوية في مواجهة بنين، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات دور الستة عشر ببطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا في المغرب، وتستمر حتى يوم 18 يناير الحالي وذلك بعد إصابة اللاعب محمد حمدي.

اشتباه في إصابة محمد حمدي بقطع في الرباط الصليبي

وغادر محمد حمدي الظهير الأيسر لمنتخب مصر في الدقيقة 45 من المباراة متأثرًا بآلام قوية في الركبة، وشارك أحمد فتوح على حساب حمدي بعد الإصابة التي تعرض لها الأخير.

وبحسب تقارير صحفية، فإن هناك مصادر داخل منتخب مصر تحدثت عن اشتباه في إصابة محمد حمدي لاعب بيراميدز بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وفرض التعادل السلبي كلمته على الشوط الأول من مباراة منتخبي مصر وبنين بعد أداء متوسط للفراعنة.

الإصابات تضرب منتخب مصر في أمم أفريقيا

وكان منتخب مصر أعلن في الساعات الماضية غياب الثنائي أسامة فيصل ومهند لاشين بسبب الإصابة.

وتعرض أسامة فيصل لإصابة بكدمة قوية في القدم كما اشتكى مهند لاشين من إصابة بكدمة في الضلوع خلال مباراة مصر وأنجولا في ختام دور المجموعات.

وكان منتخب مصر قد تأهل في صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط بعد الفوز على زيمبابوي وجنوب إفريقيا والتعادل مع أنجولا.

وصعد منتخب بنين ضمن أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث في كأس أمم أفريقيا في دور المجموعات.



