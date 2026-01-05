في جلسة تاريخية.. الرئيس الفنزويلي وزوجته يتمسكان بالحصانة السيادية أمام القضاء الأمريكي.. مادورو يؤكد اختطافه ويرفض "الكفالة"

18 حجم الخط

مادورو، دفع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ببراءته أثناء مثوله أمام محكمة أمريكية في نيويورك اليوم الاثنين، وقال للقاضي: «إنني رجل محترم ورئيس لبلادي».

تحديد 17 مارس لجلسة استماع مادورو

وأكد مادورو أمام المحكمة أنه لم يرتكب أي شيء مما ورد في لائحة الاتهام، مشيرًا إلى أنه تم اختطافه من منزله.

وأشارت قناة «سي إن إن» الأمريكية، إلى أن القاضي منع مادورو من التحدث باستطراد خلال الجلسة، مؤكدًا أنه سيحصل على فرصة لاحقة للرد، وأمره بالحضور لجلسة استماع ثانية في 17 مارس المقبل.

مادورو وزوجته يمثلان أمام المحكمة في إجراءات قانونية مشددة

مثل مادورو، البالغ من العمر 63 عامًا، رفقة زوجته سيليا فلوريس، أمام المحكمة مرتديين بدلات رسمية، في إجراء قانوني مقتضب ولكنه إلزامي، ومن المتوقع أن يفتح هذا الإجراء معركة قانونية مطولة حول إمكانية محاكمته داخل الولايات المتحدة.

كما ارتدى الزوجان سماعات للاستماع إلى مداولات الجلسة باللغة الإنجليزية مع الترجمة الفورية إلى الإسبانية. ووصل مادورو وزوجته إلى محكمة نيويورك بعد يومين من اعتقالهما في كراكاس خلال عملية عسكرية أمريكية وصفها مراقبون بالصاعقة، والتي مهدت الطريق أمام خطط واشنطن للهيمنة على الدولة الغنية بالنفط.

وأظهرت لقطات حية عرضتها وسائل إعلام أمريكية وصول مادورو إلى المحكمة مكبّل اليدين وسط حراسة مشددة من عناصر قوات الأمن المدججين بالأسلحة. ويقبع الرئيس منذ مساء السبت في سجن ببروكلين، يُصنف من أكبر سجون الولايات المتحدة، ويعرف بظروفه الصحية السيئة والثغرات في إدارته، ويواجه أربع تهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات وحيازة أسلحة آلية.

لائحة اتهام مادورو أمام القضاء الأمريكي: فساد حكومي والتحالف مع جماعات إرهابية وتهريب المخدرات

ورد اسم مادورو وزوجته، 63 و69 عامًا على التوالي، في لائحة اتهام صدرت السبت، إلى جانب أربعة أشخاص آخرين، بينهم وزير الداخلية الفنزويلي ديوسدادو كابيو ونجل مادورو. وتشير لائحة الاتهام إلى أن مادورو «يرأس حاليًا حكومة فاسدة وغير شرعية استخدمت على مدى عقود سلطة الدولة لحماية وتعزيز الأنشطة غير القانونية، بما في ذلك تهريب المخدرات»، وأن هذه الممارسات عززت قبضته السياسية والعسكرية على البلاد.

ويُتهم مادورو وشركاؤه بالتحالف مع القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)، التي تصنفها واشنطن جماعة إرهابية، وكذلك مع عصابات إجرامية لتهريب أطنان من الكوكايين إلى الولايات المتحدة.

رفض مادورو طلب إطلاق السراح والتأكيد على الحصانة الرئاسية

ورفض مادورو وزوجته التقدم بطلب لإطلاق سراحهما بكفالة، وأكد محاموه أن موكلهم رئيس دولة ذات سيادة له امتياز الحصانة، وأن اعتقاله بوسائل عسكرية يعد غير قانوني. وأوضح المحامون أن الرئيس يعاني من مشاكل صحية، بينما تعاني زوجته من إصابة أشد خطورة.

زوجة مادورو تؤكد براءتها: "أنا السيدة الأولى لفنزويلا"

وأكدت سيليا فلوريس أمام المحكمة أنها «السيدة الأولى لفنزويلا» وأنها بريئة تمامًا من جميع التهم الموجهة إليها، مشددة على أنها «ليست مذنبة» وأن الإجراءات ضدهما تأتي في إطار ضغوط سياسية لا تستند إلى أسس قانونية، معتبرة أن ما يحدث يمثل استهدافًا سياسيًا لعائلة الرئيس في سياق الصراع المستمر بين واشنطن وكاراكاس.

مادورو وزوجته يطلبان الدعم القنصلي الكامل

وطلب الرئيس وزوجته رسميًا الحصول على المساعدة القنصلية من سفارة فنزويلا، مؤكدين حقهما القانوني في التواصل مع ممثلي بلادهما وفق القوانين والمواثيق الدولية، وهو ما يعكس البعد الدولي والدبلوماسي للقضية.

