اعتماد دولي للمعمل المركزي للتموين في اختبارات الدقيق وفق معيار ISO 17025

حصل المعمل المركزي لوزارة التموين والتجارة الداخلية على شهادة اعتماد المعامل الدولية ISO/IEC 17025:2017 في مجال الاختبارات الكيميائية لمنتجات الدقيق، وذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتطوير آليات العمل داخل الوزارة والجهات التابعة، ورفع كفاءة المنظومة الرقابية وفقًا للمعايير الدولية.

ويأتي هذا الاعتماد تتويجًا لجهود تطوير شاملة بدأت منذ يونيو 2023، شملت نقل وتجهيز المعمل من مقره السابق بمنطقة القصر العيني إلى مقره الجديد بمبنى مصلحة دمغ المصوغات والموازين بمدينة العبور، وفقًا لأحدث المواصفات الفنية والمعملية المعتمدة دوليًا.

وخضع المعمل لزيارة تقييم فني من لجنة المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك – EGAC) في 13 نوفمبر 2025، حيث تم استيفاء جميع الملاحظات الفنية خلال فترة زمنية قياسية لم تتجاوز شهرًا واحدًا، بما يعكس جاهزية المعمل وكفاءة الكوادر الفنية العاملة به.

ووافق المجلس الوطني للاعتماد على منح شهادة الجودة الدولية ISO 17025 للمعمل لمدة أربع سنوات، اعتبارًا من 26 ديسمبر 2025، مع السماح باستخدام شعار اعتماد المجلس وفقًا للقواعد المنظمة.

وأكدت الوزارة أن حصول المعمل المركزي على هذا الاعتماد الدولي يمثل خطوة مهمة في تعزيز الثقة بنتائج الاختبارات المعملية، وتحقيق الاعتراف الدولي، وتقليل احتمالات الخطأ، بما ينعكس إيجابيًا على دقة القرارات الرقابية وجودة منظومة متابعة السلع الاستراتيجية، وعلى رأسها منتجات الدقيق.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير البنية المؤسسية، وتطبيق معايير الجودة والحوكمة، ودعم كفاءة الأداء داخل الجهات التابعة، بما يحقق أعلى مستويات السلامة والجودة في الخدمات المقدمة للمواطنين

